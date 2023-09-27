Forbes’un tarafından paylaşılan yeni bir rapor, geçtiğimiz yıl en çok hangi içerik üreticilerinin para kazandığını ortaya koydu. 2022 ve 2023 yılının haziran ayları arasındaki tahmini kazançları listeleyen rapor, YouTube, TikTok, Instagram, Twitch ve diğer sosyal medya platformlarından üreticileri içeriyor.
Forbes’a göre içerik üreticileri geçtiğimiz yıl 700 milyon dolar civarında kazanmayı başardı. Bu, önceki yıldan %23 daha fazla. Ayrıca listeye giren 50 kişinin sosyal medyada toplamda 2,6 milyar takipçiye sahip olduğu da bilgiler arasında yer aldı.
MrBeast, 82 milyon dolarla en çok kazanan içerik üreticisi oldu
Geçtiğimiz yıl en çok kazanan isim, 186 milyon takipçiyle en çok takipçiye sahip olan YouTuber MrBeast oldu. MrBeast, 2022 ve 2023 haziran ayları arasında 82 milyon dolar kazandı. Gerçek ismi Jimmy Donaldson olan YouTuber, farklı konularda dev bütçeli videolar çekiyordu. Bu videolarda genellikle yarışmalar düzenlediğini, insanlara para verip yardım ettiğini görüyorduk.
Tüm platformlarda 312 milyon takipçiye sahip MrBeast’in oyun, bağış ve reaksiyon gibi farklı temalı ve milyonlarca takipçili başka YouTube hesaplarının olduğunu da söyleyelim. Ünlü içerik üreticisi, tüm bunlara ek olarak değişik alanlarda girişimlere de sahip. Kendi gıda markası “Feastables” buna örnek olarak verilebilir.
Geçtiğimiz yıl en çok kazanan 15 içerik üreticisi
|İçerik Üreticisi
|Kazandığı Para
|Takipçi Sayısı (Toplam)
|MrBeast
|82 milyon dolar
|312 milyon
|Rhett & Link
|35 milyon dolar
|32 milyon
|PrestonPlayz
|35 milyon dolar
|26 milyon
|Ryan's World
|35 milyon dolar
|36 milyon
|Jake Paul
|34 milyon dolar
|66 milyon
|Markiplier
|30 milyon dolar
|68 milyon
|FuckJerry
|30 milyon dolar
|17 milyon
|Jacksepticeye
|27 milyon dolar
|26 milyon
|Matt Rife
|25 milyon dolar
|22 milyon
|KSI
|24 milyon dolar
|112 milyon
|Charli D’Amelio
|23 milyon dolar
|213 milyon
|Logan Paul
|21 milyon dolar
|74 milyon
|Emma Chamberlain
|20 milyon dolar
|28 milyon
|Alex Cooper
|20 milyon dolar
|5 milyon
|Brent Rivera
|17,5 milyon dolar
|96 milyon
Listeye baktığımızda, MrBeast'i YouTube'da talk show yapan Rhett & Link, oyun YouTuber'ı PrestonPlayz ve yine bir YouTuber olan Ryan's World'ün 35 milyon dolar kazançla takip ettiğini görüyoruz. Listenin devamında da YouTube'dan TikTok'a kadar birçok farklı platformlardan tanıdık isimlerin yer aldığı görülebiliyor.