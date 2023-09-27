Geçtiğimiz Yılın En Çok Kazanan İçerik Üreticileri Açıklandı: MrBeast, Rakiplerine Büyük Fark Attı!

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Forbes, geçtiğimiz yıl en çok kazanan içerik üreticilerini açıkladı. En çok takipçiye sahip YouTuber MrBeast, 82 milyon dolarla en yakın rakibine büyük fark attı.

Forbes’un tarafından paylaşılan yeni bir rapor, geçtiğimiz yıl en çok hangi içerik üreticilerinin para kazandığını ortaya koydu. 2022 ve 2023 yılının haziran ayları arasındaki tahmini kazançları listeleyen rapor, YouTube, TikTok, Instagram, Twitch ve diğer sosyal medya platformlarından üreticileri içeriyor.

Forbes’a göre içerik üreticileri geçtiğimiz yıl 700 milyon dolar civarında kazanmayı başardı. Bu, önceki yıldan %23 daha fazla. Ayrıca listeye giren 50 kişinin sosyal medyada toplamda 2,6 milyar takipçiye sahip olduğu da bilgiler arasında yer aldı.

MrBeast, 82 milyon dolarla en çok kazanan içerik üreticisi oldu

Geçtiğimiz yıl en çok kazanan isim, 186 milyon takipçiyle en çok takipçiye sahip olan YouTuber MrBeast oldu. MrBeast, 2022 ve 2023 haziran ayları arasında 82 milyon dolar kazandı. Gerçek ismi Jimmy Donaldson olan YouTuber, farklı konularda dev bütçeli videolar çekiyordu. Bu videolarda genellikle yarışmalar düzenlediğini, insanlara para verip yardım ettiğini görüyorduk.

Tüm platformlarda 312 milyon takipçiye sahip MrBeast’in oyun, bağış ve reaksiyon gibi farklı temalı ve milyonlarca takipçili başka YouTube hesaplarının olduğunu da söyleyelim. Ünlü içerik üreticisi, tüm bunlara ek olarak değişik alanlarda girişimlere de sahip. Kendi gıda markası “Feastables” buna örnek olarak verilebilir.

Geçtiğimiz yıl en çok kazanan 15 içerik üreticisi

İçerik Üreticisi Kazandığı Para Takipçi Sayısı (Toplam)
MrBeast 82 milyon dolar 312 milyon 
Rhett & Link 35 milyon dolar 32 milyon
PrestonPlayz 35 milyon dolar 26 milyon
Ryan's World 35 milyon dolar 36 milyon
Jake Paul 34 milyon dolar 66 milyon
Markiplier 30 milyon dolar 68 milyon
FuckJerry 30 milyon dolar 17 milyon
Jacksepticeye 27 milyon dolar 26 milyon
Matt Rife  25 milyon dolar 22 milyon
KSI 24 milyon dolar 112 milyon
Charli D’Amelio 23 milyon dolar 213 milyon
Logan Paul 21 milyon dolar 74 milyon
Emma Chamberlain 20 milyon dolar 28 milyon
Alex Cooper 20 milyon dolar 5 milyon
Brent Rivera 17,5 milyon dolar 96 milyon

Listeye baktığımızda, MrBeast'i YouTube'da talk show yapan Rhett & Link, oyun YouTuber'ı PrestonPlayz ve yine bir YouTuber olan Ryan's World'ün 35 milyon dolar kazançla takip ettiğini görüyoruz. Listenin devamında da YouTube'dan TikTok'a kadar birçok farklı platformlardan tanıdık isimlerin yer aldığı görülebiliyor.

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Kaynak : https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2023/09/26/top-creators-2023/?sh=6b8c29024c0c
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