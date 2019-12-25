İnternet ile arası çok iyi olanların en çok dert yandığı konular download (indirme) ve upload (yükleme) hızı oluyor. Bazı durumlarda bu sorunlar bilgisayarınızdan kaynaklı da olabilir. Bu durumlarda ise içeriğimizde yer alan yöntemler ile yükleme hızını arttırmayı deneyebilirsiniz.

Bir yandan download hızı konusunda sıkıntı yaşarken, bir yandan da upload hızı sorunlarıyla boğuşuyoruz. Özellikle internet üzerinden çalışanlar ve yayın yapanlar başta olmak üzere, internete işi düşen herkes için upload yani yükleme hızı eskiye nazaran artık çok daha önemli. İnternete yüklemeye çalıştığımız birkaç kaliteli fotoğrafın boyutu bile fazlasıyla büyük olabiliyor. Düşük hızlarda bunları yüklemek bir çileye dönüşüyor.

Yükleme hızı, ağ bağlantısı ve bant genişliğine bağlı. Bant genişliği belli bir süre içerisinde internetten alabileceğiniz veri miktarını belirtir. Yani ne kadar düşükse bir dosya yüklemek o kadar yavaş olur veya hızlıyla bir o kadar hızlı dosya yükleyebilirsiniz. Upload hızını etkileyen farklı faktörler de mevcut. Gelin bu durumlarda upload hızı nasıl artırılır beraber bakalım.

Upload hızı(Yükleme hızı) sorunları nasıl tespit edilir?

Eğer yükleme hızınızda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız veya sorun var mı diye öğrenmek istiyorsanız, öncellikle hız testi yapmalısınız. Hız testi yapmak için Fast.com adresine gidebilirsiniz. İnternet servis sağlayıcıları, mevcut ADSL ya da VDSL paketlerde, eğer ek hizmet abonesi olmadıysanız, genellikle 2-5 Mbps arasında upload hızı veriyor. Eğer hız testi sonucunda çıkan sonuç paketinizdeki yükleme hızından veya 2 Mbps altındaysa aşağıdaki yöntemlerle sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Internet Explorer kullanıyorsanız, bunun yerine Chrome gibi farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin,

Sistemde yaşanabilecek anlık sorunları düzeltmek için bilgisayarı yeniden başlatın,

Tarayıcınızda en son sürüm Java’nın kurulu olduğundan emin olun

Tarayıcılar yükleme, indirme gibi faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için Java’yı kullanıyorlar. Sistemde meydana gelebilecek hatalar da upload hızını veya download hızını etkileyebilir. Bu tarz bir sorunu çözmek için yukarıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak sorun hâlâ devam ederse artık internet servis sağlayıcınız ile görüşmeniz gerekiyor.

Upload hızı sorunları nasıl çözülür?

Güvenlik duvarı:

Windows+Q ile arama kutucuğunu açın,

Güvenlik duvarı yazarak aratın ve karşınıza gelecek Güvenlik durumunu denetle seçeneğine tıklayın,

Açılan ekranın sol tarafında yer alan menüden, Windows Defender Güvenlik Duvarı’nı etkinleştir veya devre dışı bırak seçeneğine tıklayın,

Özel ve ortak ağ ayarlarındaki kapatma seçeneklerine tıklayıp Tamam deyin.

Güvenlik duvarı indirme ve yükleme işlemleri sırasında birçok kez sorun çıkararak sabrımızı sınayabilir. Yapılan ayarlar doğrultusunda yüklemeyi durdurabilir veya hızını çok yavaşlatabilir. Bu sorunu çözmek için de internete dosya yüklerken geçici süreyle güvenlik duvarını kapatmayı deneyebilirsiniz. Bunun bilgisayarı savunmasız bırakacağını unutmayın ve yükleme işlemi tamamlandıktan sonra geri açın.

Kablosuz Ağ(Wi-Fi):

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlıyken, dengesiz veya az sinyal aldığınızda kopmalar yaşayabilirsiniz. Kullanım esnasında saliselik kopmaları fark etmeseniz bile, bu kopmalar internet ağını keseceği için dosya indirmeleri ve yüklemeleri arka planda yarıda kesilebilir. Eğer Wi-Fi durum simgesinde düşük sinyal gösteriyorsa kablolu bir şekilde internete bağlanmayı deneyin.

İş ağı kısıtlamaları:

İş yerlerindeki ağlar genellikle IT departmanı tarafından kontrol edilip, kısıtlamalar içerebiliyor. Bu internette gezebileceğiniz site kısıtlamaları da olabilir, download veya upload hızı kısıtlamaları da... Bu sorunu iş yerinizdeki bilgisayarınızda yaşıyorsanız, IT departmanıyla görüşerek gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Tarayıcılar:

Tarayıcılara gelen güncellemeleri yapmadığınız takdirde bazı sorunlar yaşamanız kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle bilgisayarınızda kullandığınız tarayıcının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmalısınız. Eğer yeni bir güncelleme varsa mutlaka yapın. Bu sadece yükleme hızı sorunları için değil, yaşayabileceğiniz diğer sorunlar için de geçerli.

Farklı bir bilgisayarda deneyin:

Yukarıdaki tüm yöntemleri denemeniz ve internet servisi sağlayıcınız ile görüşmenize rağmen hâlâ düşük upload hızı alıyorsanız farklı bir bilgisayarda yükleme yapmayı deneyin. Eğer aynı ağa bağlı farklı bir bilgisayarda sorun yaşamıyorsanız, bilgisayarınızda bir ağ sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda da Windows Sorun Giderici ile sorunu çözebilir veya bilgisayarınıza format atabilirsiniz.

İnternet Servisi sağlayıcıları:

İnternet servisi sağlayıcıları paketlerinde birbirinden farklı upload hızı verebiliyor. Hatta aynı hızı verseler de altyapı kalitesine göre hızda değişiklikler olabiliyor. Bu noktada bölgenizde hizmet veren ve daha fazla upload hızına sahip servisler olabilir. Belki de artık yeni bir servis sağlayıcısına geçmenin zamanı gelmiştir.

İnternet sayfalarında yaşadığınız upload hızı sorunlarını bu yöntemlerle çözebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki yöntemler download yani indirme hızını yükseltmek için de işe yarayabilir. Ancak tüm yöntemleri denemenize rağmen hâlâ bir değişiklik olmazsa internet servis sağlayıcınız ile görüşebilirsiniz. Bağlantı problemi olması durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır.