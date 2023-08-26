Tarihi ve mutfağı bakımından oldukça zengin bir kültüre sahip olan Uruguay hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgileri sizler için derledik. Eğer siz de, Uruguay nasıl bir ülke diye merak ediyorsanız, hiç zaman kaybetmeden yazımıza geçelim.

Uruguay, resmi olarak “Uruguay Doğu Cumhuriyeti” olarak bilinir ve Güney Amerika’nın güneydoğu kıyısında yer alır. Brezilya ve Arjantin gibi ülkelere sınırı olan ülkenin yaklaşık nüfusu 3,5 milyondur. Güney Amerika’daki en küçük ikinci ülke konumunda olan Uruguay’ın coğrafi yapısı genel olarak düzlüklerden oluşmaktadır.

Adını bir nehirden alan ülke, düşük suç, siyasi istikrar ve yüksek yaşam kalitesi ile bölgedeki en güvenli ülkedir. Dünyanın en güzel plajlarına, manzarlarına ve verimli topraklarına sahip ülkelerinden biri olan Uruguay, kesinlikle seyahat etmeyi önerebileceğimiz yerlerden biri. Gelin, bu muhteşem ülkeye biraz daha yakından bakalım.

Uruguay ekonomisi neye dayanır?

Uruguay, Latin Amerika’daki en iş dostu ülkelerden biridir. Buna ek olarak Dünya Bankası’nın yayınladığı rapora göre Uruguay’daki gelir dağılımı, Latin Amerika!’daki en eşit dağılımlı ülkelerden biridir. Bu küçük ülkenin ekonomik temelini, et, selüloz, tahıl, mandıra ve ilaç gibi ürünleri ihraç eden tarım sektörü oluşturuyor. Son rakamlara göre, Uruguay’ın toplam ihracatının yüzde 60’ından fazlası yukarıda da bahsettiğimiz üzere, tarıma dayalı ürünlerdir.

Uruguay’ın ekonomik özgürlük puanı 70,2 olup, ekonomisi 2023 endeksi’ne göre en serbest 27. ülke konumundadır. Ülkenin genel puanı dünya ve bölge ülkelerinin ortalamalarının oldukça üzerindedir.

Peki Uruguay ucuz bir ülke mi?

Uruguay, diğer Latin Amerika ülkelerine göre oldukça gelişmiştir. Aslına bakarsanız Uruguay, sosyal imkanlar bakımından Latin Amerika’nın belki de en gelişmiş ülkesi. Ancak, her ne kadar ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir ülke olsa da, bölgedeki en pahalı ülkelerden biridir. Eğer seyahat etmeyi düşünüyorsanız, Avrupa’daki herhangi bir ülkeye seyahat etmiş kadar harcama yapabileceğinizi unutmayın.

Uruguay nasıl bir ülke? İşte ilginç bilgiler:

Dünya Kupası’nın ilk düzenlendiği ülke

Dünyanın en fazla sığır eti tüketcisi

En uzun milli marş: 6 dakika

Elektrik, yenilenebilir kaynaklarla üretiliyor

‘Uruguay’ adı bir nehirden geliyor

Restoranlarda tuzluk yasak

Güney Amerika’nın en yaşlı nüfusu

Her ay kutlanan Gnocchi yeme günü

Esrar yasaldır

Dünya Kupası’nın ilk düzenlendiği ülke

Günümüzde milyonlarca insanın takip ettiği Dünya Kupası, ilk olarak 1930 yılında Uruguay’da düzenlendi. Bu ilk turnuvanın şampiyonu da, finalde Arjantin’i 4-2 mağlup eden Uruguay olmuştur. Bu tarihten önce olimpiyat oyunları kapsamında düzenleniyordu. Dünya Kupası’nı iki kez kazanan Uruguay, tarihsel açıdan turnuvanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en fazla sığır eti tüketcisi

Sığır eti, her ne kadar Güney Amerika ülkeleri arasında popüler bir konumda olsa da, bu durum Uruguay mutfağı için biraz daha farklı. Kişi başına her yıl ortalama 53 kg sığır etinin tüketildiği ülke, bu bakımdan birinci sırada yer alıyor. Nüfus sığır etini bu kadar çok sevdiğinden, ülkede insandan çok inek bulunuyor.

En uzun milli marş: 6 dakika

1833 yılında Uruguaylı şair Francisco Acuna de Figuero tarafından yazılmıştır. Her ne kadar Yunan milli marşı en uzun olsa da, hükümet daha kısa bir versiyonunu kullanıyor. Fakat, Uruguay hükümeti böyle bir karar almamıştır. Bu nedenle milli marşlar arasında en uzun olanıdır ve söylenmesi yaklaşık 6 dakika sürer. 25 Temmuz 1848 yılında ise Fernando Quijano ve Francisco Jose Deali tarafından bestelendi.

Elektrik, yenilenebilir kaynaklarla üretiliyor

Pek çok ülke elektrik ihtiyacını karşılamak için kömür, petrol ve diğer yakıt kaynaklarını tercih ederken, Uruguay tamamen yenilenebilir kaynakları kullanıyor. Günümüzde ülke enerjisinin yaklaşık %98 ila %100’ü yenilenebilir enerji santrallerinden elde ediliyor. Attığı bu adımlarla, geçtiğimiz 15 yıl içinde petrol ithalatını %27’den %1’e düşürdüler.

‘Uruguay’ adı bir nehirden geliyor

Bölgenin Avrupa tarafından sömürgeleştirilmesinden önce tek sakinleri, Yerli Amerikalıların çeşitli kabileleriydi. Bu kabilelerden biri olan Guarani’nin kullandığı dil, ‘Uruguay’ adının temellerini oluşturmuştur. Sondan eklemeli bir dil olduğu için ‘Uruguay’ adının birkaç anlamı vardır. Bunlardan ikisi ‘Urus Nehri’ ve “Renkli veya ‘Boyalı’ kuşların nehridir.”

Restoranlarda tuzluk yasak

Bölgedeki en büyük obez çocuk yüzdesine sahip olan ve halkının yaklaşık yüzde 30’unun anormal derecede yüksek tansiyon hastası olan Uruguay, restoranlarda ve okullarda tuz kullanımını azaltmak ve obezite sorunuyla mücadele etmek için 2015 yılında bazı önlemler aldı. Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bulunan restoranlarda ve okullarda sofra tuzu, ketçap, mayonez ve tuzlu çeşnilerin kullanımı yasaktır. Urugay nüfusunun günlük ortalama tuz tüketiminin 9gr olduğu tahmin ediliyor.

Güney Amerika’nın en yaşlı nüfusu

Geçtiğimiz yıllarda Dünya Bankası ile BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nun yayınladığı ortak rapora göre, Urugay Güney Amerika’daki ülekeler arasında en fazla 60 yaş üstü insan oranına sahip ülke. Araştırmalara göre, 60 yaş üstü insanlar Uruguay nüfusunun yüzde 19’unu oluşturuyor. Bu durumun, Uruguay ekonomisinin büyüme planları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Her ay kutlanan Gnocchi yeme günü

Uruguay’da her ayın 29’u Gnocchi yeme günü olarak kutlanır. Gnocchi, İtalya kökenli ve İtalyan mutfağının önemli bir parçasıdır. Paranın azaldığı ayın son günü için ucuz bir yemek olması amacıyla yapılan yemek, zamanla bir gelenek haline geldi ve her ayın 29’u Gnocchi yeme günü olarak kabul edildi. Uruguay’da popüler olmasının yanı sıra diğer Latin Amerika ülkelerinde de tüketiliyor.

Esrar yasaldır

Uruguay hakkındaki bir diğer ilginç bilgi ise, 2013 yılında eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ilk ülke olmasıdır. Günümüzde, Uruguay’ın yasal sakinleri herhangi bir yetkili eczaneye giderek, rahatça esrar satın alabiliyor. Fakat, 3.5 milyon nüfusa sahip ülkede, esrar satışı yapmasına izin verilen yalnızca 20-25 eczane var.