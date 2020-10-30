Üniversiteleri akademik çalışmalar ve itibarlarını da dahil ederek değerlendiren ve puanlayan US News Global, 2021 En İyi Üniversiteler listesini açıkladı. Harvard dünyada, Boğaziçi ise Türkiye'de en iyi üniversite seçildi.

80’den fazla ülkede faaliyetlerine devam eden üniversiteleri akademik araştırma performansı, küresel ve bölgesel itibarı gibi 13 ayrı kriter altın değerlendiren US News Global, 2021 En İyi Üniversiteler listesini açıkladı.

Söz konusu listeyi öğrencilerin kendi ülkelerinin sınırlarının ötesindeki yüksek öğretim seçeneklerini keşfedebilmesi ve okulların araştırma çalışmalarını karşılaştırılabilmesi için hazırladığını ifade eden US News Global, sonuç olarak dünyanın en iyi 1.500 üniversitesini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Dünyanın en iyi üniversitesi: Harvard Üniversitesi

Listenin ilk dört sırasına baktığımızda tamamı ABD’li üniversiteler olan Harvard Üniversitesi’ni, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü, Stanford Üniversitesi’ni ve Kaliforniya Üniversitesi’ni görüyoruz. İngiltere’den Oxford Üniversitesi, 5. sırada yer almayı başarırken; listenin ilk 10 sırasındaki üniversitelerin 8’inin ABD’de yer alması dikkat çekiyor.

US News Global’e göre dünyanın en iyi 10 üniversitesi

Harvard Üniversitesi - Global skoru: 100.0 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 97.9 Stanford Üniversitesi - Global skoru: 95.3 Kaliforniya Üniversitesi - Global skoru: 89.8 Oxford Üniversitesi - Global skoru: 87.0 Columbia Üniversitesi - Global skoru: 86.7 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 86.3 Washington Üniversitesi - Global skoru: 86.0 Cambridge Üniversitesi - Global skoru: 85.8 Johns Hopkins Üniversitesi - Global skoru: 85.1

Türkiye'nin en iyi üniversitesi: Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye’nin en iyi üniversitelerine baktığımızda ise çok da şaşırtıcı olmayan sonuçlarla karşılaşmadığımızı söylemek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak zirvede yer alırken; Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi üçüncü sırada yer alıyor.

Üniversitelerimizin dünya genelindeki sıralamalarına baktığımızda ise çok iç açıcı sonuçlarla karşılaşamadığımızı söylemek mümkün. Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak gösterilen Boğaziçi Üniversitesi, dünya genelinde 197. sırayı alarak nispeten iyi bir konumda olsada Türkiye’nin en iki 2. ve 3. üniversiteleri olan ODTÜ ile İTÜ, dünya genelinde sırasıyla 453. ve 486. üniversiteler oldular.

US News Global’e göre Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi

(Dünyada 197.) Boğaçiçi Üniversitesi - Global skoru: 62.6 (Dünyada 453.) Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Global skoru: 52.2 (Dünyada 486.) İstanbul Teknik Üniversitesi - Global skoru: 50.7 (Dünyada 511.) Hacettepe Üniversitesi - Global skoru: 49.9 (Dünyada 557.) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Global skoru: 48.6 (Dünyada 614.) Bilkent Üniversitesi - Global skoru: 47.2 (Dünyada 648.) Ankara Üniversitesi - Global skoru: 46.2 (Dünyada 714.) İstanbul Üniversitesi - Global skoru: 44.1 (Dünyada 733.) Koç Üniversitesi - Global skoru: 43.4 (Dünyada 847.) Çukurova Üniversitesi - Global skoru: 40.4

US News Global’in 80’in üzerinde ülkenin üniversitelerini sıraladığı global listesine buraya tıklayarak, Türkiye’nin en iyi üniversitelerini sıraladığı listesine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.