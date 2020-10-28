Türkiye'de Sadece Kadınlara Özel Üniversite Kurulacak

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre Türkiye'de, sadece kadınlara yönelik bir üniversite kurulacak. Proje için Japonya'daki 80 kadın üniversitesi üzerinde incelemeler yapılıp, bu inceleme sonuçları raporlaştırılacak.

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısıyla Türkiye'de yeni bir dönemin başlamak üzere olduğu anlaşıldı. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yapılan açıklamalarda, Türkiye'de sadece kadınlara yönelik bir üniversitenin açılacağı bilgisi yer aldı. Üstelik bu üniversite, önümüzdeki yıl kurulacak.

Aslına bakacak olursak kadın üniversitesi projesi, yeni bir mesele değil. Cumhurbaşkanı, 2019 yılında bu projenin gerçekleşeceğini söylemişti. G20 2019 kapsamında Japonya'da konuşan Cumhurbaşkanı, ülke genelinde 800 üniversitenin olduğunu, bunların 80 tanesinin de sadece kadınlara yönelik olduğunu söylemişti. Türkiye'de böyle bir üniversitenin olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı, projenin kendisi için çok anlamlı olduğunu sözlerine eklemişti.

Cumhurbaşkanı, o dönem yaptığı açıklamalarda Japonya büyükelçisine de görev verip, bu üniversiteleri incelemesini istemişti. Görünüşe göre çalışmaların en azından belirli bir bölümü tamamlanmış durumda. Proje, bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hayata geçirilecek.

Türkiye'de kurulacak kadın üniversitesi ile ilgili detaylar bilinmiyor. Ancak edinilen bilgilere göre kadınlara yönelik üniversite, öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm olacakmış. Japonya'dan gelecek raporlarla birlikte de Türkiye'deki kadın üniversitesinin şekilleneceği bildiriliyor.