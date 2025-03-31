Üst Üste Mesaj Atıyorsanız Başınız Derde Girebilir: Yargıtay Üst Üste Mesaj Atan Bir Kişinin Cezasını Onadı!

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Karşı tarafın huzurunu bozacak şekilde durmaksızın arka arkaya mesajlar atan bir kişi, yargıtayın onamasıyla para cezası aldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istemediği hâlde sürekli mesaj gönderilen bir mağdurun şikayeti üzerine verilen mahkumiyet kararını onadı.

Karşı tarafın huzurunu bozacak şekilde durmaksızın arka arkaya mesajlar atan sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1.500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Üst üste mesaj atma "huzur ve sükunu bozma" olarak değerlendirildi

Adana’da yaşanan olayda mağdur, bir kişiden sürekli gelen mesajlar nedeniyle rahatsız olup şikâyette bulundu. Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesi, davada sanığın suçlu olduğuna hükmetti. Ardından sanık, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak temyize gitti.

Yargıtay ise sanığın eyleminin "huzur ve sükunu bozma" kapsamında olduğunu belirterek kararı hukuka uygun buldu.

Daha önce tam anlamıyla spesifik bir şekilde bu konuyla ilgili bir karar alınmadığından, günümüzde rahatsız olduğunu belirten bir kişiye sürekli mesaj atanlar için bu karar emsal niteliğinde kabul edilebilir.
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Kaynak : https://t24.com.tr/haber/yargitay-karari-onadi-ust-uste-mesaj-atana-para-cezasi,1229365
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