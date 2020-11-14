Uygulamanızda İşlenmemiş Özel Durum Oluştu Hatası ve Çözümü

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızı açtığınız zaman karşınıza ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatası çıkabilir. Hata olmasına rağmen bilgisayarınızı çalıştırabilirsiniz ancak ileride bu hata daha büyük sorunlara neden olabilir. Bu hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

Windows işletim sistemine sahip dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınız açıldığı zaman karşınıza ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatası çıkabilir. Devam butonuna tıklayarak bu hatayı görmezden gelebilir ve bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatasının devamlı çıkıyor olması can sıkıcı olacak ve ileride farklı sorunlara altyapı oluşturacaktır.

Peki, ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatası nasıl çözülür? Genel olarak bu hataya; antivirüs yazılımınız, bilgisayarınıza bulaşmış bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım, doğru yüklenmemiş Microsoft .NET Framework uygulaması veya bir donanım sorunu neden olabilir. Nedenleri farklı olsa bile aşağıdaki yöntemleri deneyerek, biri ile mutlaka ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatasının çözümüne ulaşacaksınız.

‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Bilgisayarınıza antivirüs taraması yapın.

Bilgisayarınıza antivirüs taraması yapın. Yöntem #2: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın. Yöntem #3: Donanım ve Aygıt Sorun Giderici’yi çalıştırın.

Donanım ve Aygıt Sorun Giderici’yi çalıştırın. Yöntem #4: Microsoft .NET Framework uygulamasını yeniden yükleyin.

Yöntem #1: Bilgisayarınıza antivirüs taraması yapın:

Bilgisayarınıza bulaşmış olan bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım nedeniyle ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatası ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Hatanın nedeninin böyle bir durum olup olmadığını öğrenmek için güvendiğiniz bir antivirüs yazılımı ile detaylı bir virüs taraması yapın.

Tarama sonucuna göre bilgisayarınızda bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım olup olmadığını görebilirsiniz. Genel olarak güvenilir olmayan kaynaktan indirilmeyen bir program ya da güvenilir olmayan bir internet sitesine girmeniz nedeniyle bilgisayarınıza bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir.

Yöntem #2: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Antivirüs yazılımları bilgisayarınızı virüs ve kötü amaçlı yazılımlardan koruduğu gibi ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ gibi hataların ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Bunun nedeni, yazılımın tehditlere karşı bilgisayarı kısıtlayıcı önlemler almasıdır.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz antivirüs yazılımını bir süre devre dışı bırakın ya da tamamen kaldırın. Bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatası çıkmıyorsa alternatif bir antivirüs yazılımı kullanmanız tavsiye ediliyor.

Farklı antivirüs yazılımları, farklı hatalara neden olabilecek kısıtlamalar getirebilir. Örnek vermek gerekirse bazı antivirüs yazılımları çevrimiçi alışveriş sırasında güvenliğiniz için pek çok kısıtlama getirebilir. Aynı şekilde bazı antivirüs yazılımları ise güncelleme ve yeni yazılım yükleme sırasında güvenliğiniz için bazı kısıtlamalar getireceklerdir.

Yöntem #3: Donanım ve Aygıt Sorun Giderici’yi çalıştırın:

Adım #1: Windows arama çubuğunu açın.

Windows arama çubuğunu açın. Adım #2: %systemroot%\system32\msdt.exe -id DeviceDiagnostic yazın ve Enter’a basın.

%systemroot%\system32\msdt.exe -id DeviceDiagnostic yazın ve Enter’a basın. Adım #3: Komut çalışacak ve Donanım ve Aygıt Sorun Giderici aracını açacaktır.

Komut çalışacak ve Donanım ve Aygıt Sorun Giderici aracını açacaktır. Adım #4: İleri butonuna basın ve taramayı başlatın.

İleri butonuna basın ve taramayı başlatın. Adım #5: Tarama değişen bir süre sonunda tamamlanacak ve sonuç ekranı çıkacak.

Tarama değişen bir süre sonunda tamamlanacak ve sonuç ekranı çıkacak. Adım #6: Sonuç ekranında aracın bulduğu, çözdüğü ve hakkında öneri sunduğu sorunları göreceksiniz.

Sonuç ekranında aracın bulduğu, çözdüğü ve hakkında öneri sunduğu sorunları göreceksiniz. Adım #7: Aracın sunduğu adımları takip edin.

Aracın sunduğu adımları takip edin. Adım #8: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #9: Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Bilgisayarınızın donanım ve aygıtlarında bulunan sorunlar ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ gibi hataların oluşmasına neden olabilir. Donanım ve Aygıt Sorun Giderici aracı bilgisayarınızdaki donanım ve aygıtlardaki küçük sorunları çözecek, diğer sorunları bulacak ve size gösterecektir. Aracın sunduğu önerilere göre sorunlara müdahale edebilirsiniz.

Donanım ve Aygıt Sorun Giderici aracının bulduğu ve çözemediği sorunlar genel olarak güncel olmayan aygıt sürücülerinden ya da doğru yüklenmemiş donanımlardan oluşuyor. Bu nedenle son yüklediğiniz donanımları ve Aygıt Yöneticisi üzerinden aygıt sürücülerini kontrol ederek ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatasına neden olacak sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Yöntem #4: Microsoft .NET Framework uygulamasını yeniden yükleyin:

Adım #1: Bilgisayarınızdaki yüklü uygulamaları kontrol edin.

Bilgisayarınızdaki yüklü uygulamaları kontrol edin. Adım #2: Eğer herhangi bir Microsoft .NET Framework versiyonu varsa tamamen kaldırın.

Eğer herhangi bir Microsoft .NET Framework versiyonu varsa tamamen kaldırın. Adım #3: Buradan Microsoft .NET Framework son versiyonunu indirin.

Buradan Microsoft .NET Framework son versiyonunu indirin. Adım #4: Kurulum işlemlerini tamamlayın.

Kurulum işlemlerini tamamlayın. Adım #5: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Adım #6: Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatasının en temel nedenlerinden biri Microsoft .NET Framework uygulamasının yüklenmesi sırasında oluşmuş bir hatadır. Bu nedenle bilgisayarınızda yüklü olan uygulamayı tamamen kaldırmalı ve Microsoft resmi internet sitesinden son versiyonu indirmelisiniz. Eğer bilgisayarınız son versiyonun sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa size en uygun olan versiyonu indirerek bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatasına neden olan Microsoft .NET Framework uygulamasının yüklenmesi sırasında oluşmuş hatalar genel olarak yanlış versiyon yüklemeleri kaynaklı oluşmaktadır. Bu nedenle yükleme öncesi Microsoft resmi internet sitesinde her bir Microsoft .NET Framework versiyonu için yazan sistem gereksinimlerini detaylı olarak incelemekte yarar var.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızı açtığınız zaman karşına ‘Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu’ hatası çıkıyorsa çözümü için yukarıdaki yöntemleri sizin için zor olandan kolay olana doğru deneyin, birinde mutlaka çözüme ulaşacaksınız.