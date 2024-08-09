Microsoft'un Apple Vision Pro'ya rakip olacak bir karma gerçeklik gözlüğü geliştirdiği iddia edildi. Şirketin gözlüğün ekranları için Samsung'la anlaştığı söyleniyor.

Özellikle Meta ve Apple gibi şirketlerin ürettikleri başlıklarla artık iyice hayatımıza girmeye başlayan giyilebilir teknoloji ürünleri gün geçtikçe daha da yaygın hâle geliyor. Bu da birçok şirketin bu alana yönelmesine neden oluyor.

Yeni ortaya atılan bir iddia, Microsoft’un karma gerçekliğe dönebileceğini öne sürdü. The Elec’in edindiği bilgilere göre ABD’li teknoloji devi, yakında yepyeni bir gözlükle karşımıza çıkabilir.

Samsung ortaklığında geliştirilecek başlık, Apple Vision Pro’ya rakip olabilir

Güney Kore’den gelen iddiaya göre Microsoft, Samsung ile OLED panel anlaşması yaptı. Bu panellerin de şirketin geliştireceği karma gerçeklik başlıklarında kullanılacağı ifade edildi. Anlaşma henüz çok erken aşamalarda olsa da gözlüğün 2026 gibi piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Samsung’un hâlihazırda AR/VR gözlüğü geliştirmek için Google ile birlikte çalıştığını ekleyelim.

Bunun yanı sıra kaynaklar, başlığın oyun oynama ve video odaklı olabileceğini belirtmiş. Yani metaverse başlıkları benzeri sanal bir evren havası yaratmak isteyen bir cihaz olarak gelmeyebilir.

Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’ya rakip olarak çıkarılacağı da iddialar arasında. Bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Ne de olsa Apple Vision Pro da diğer sanal gerçeklik gözlükleri gibi sistemleri kullanmıyor, onun yerine gerçek hayatla gözlüğü birleştirerek çalışmadan bir şeyler izlemeye kadar farklı konularda işinize yarayabilecek işlevler sunuyor.

Microsoft, HoloLens başlıkları ve karma gerçeklik platformu Windows Mixed Reality ile aslında daha öncesinde bu tarz hamleler yapmıştı. Fakat işler pek de istediği gibi gitmemiş ve bu alandaki hamlelerinden vazgeçmişti. HoloLens ekibinin büyük çoğunluğu kovulmuş, Windows Mixed Reality ise tümden kapanmıştı.