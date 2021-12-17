Yayıncı Olmak İsteyenlere Uygun Fiyatlı Ekipman Önerileri

Her geçen gün internet üzerinden canlı olarak yapılan yayınların sayısı artıyor. Twitch, YouTube ve Instagram en sık canlı yayınlarla karşılaştığımız platformlar arasında. Peki yalnızca izlemek değil de bu yayını yapanlar biri olmak istemez misiniz? İşte yayıncı olmak isteyenler için uygun fiyatlı ekipmanlar.

Televizyonda izlediğimiz klasik canlı yayınlarda kullanılan ekipmanlar gerçekten profesyonel ürünler. Ancak günümüzde internet üzerinden bir canlı yayın yapmak için gerekli şeyler internet bağlantısı ve bir akıllı telefon. Gerçekten öyle mi? Basit bir canlı yayın için bunlar yeterli ancak izleyenlere çok daha kaliteli bir yayın sunmak için ihtiyacınız olan daha pek çok farklı ekipman var.

Twitch, YouTube ya da Instagram gibi bir platform üzerinden canlı yayın açmak ve izleyicilerinize kaliteli bir yayın sunmak için bazı temel ekipmanlar kullanmalısınız. Bu ürünler, sundukları özelliklere göre oldukça yüksek fiyatlı olabilirler. Ancak bu işlere yeni başlıyorsanız o kadar da yüksek fiyatlar ödemenize gerek yok. İşte yayıncı olmak isteyenler için uygun fiyatlı ekipman önerileri.

Uygun fiyatlı yayıncı ekipman önerileri:

Papalook Canlı Yayın Kamerası

HP V24 24" Full HD Monitör

Asos Oyuncu Koltuğu

Greenbox 200 x 300 CM Yeşil Fon Perde

Rampage Multimedia Klavye

HP Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık

Trust Gaming PC Mikrofon

COTOP Bilgisayar Aydınlatması

Exper M612 Oyuncu Mouse

Üstün görüntü performansı: Papalook Canlı Yayın Kamerası

Eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız zaten dahili kamerası vardır ya da akıllı telefon kameranızı canlı yayın için kullanabilirsiniz ama harici bir kameranız olması canlı yayınlarda her zaman bir avantajdır. Papalook Canlı Yayın Kamerası sunduğu 1080p görüntü kalitesi ve 30FPS kare sayısı ile her zaman üstün bir görüntü performansı yakalamanızı sağlıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat performans ürünü: HP V24 24" Full HD Monitör

İzleyicilerin ekranda ne gördüğü kadar, sizin ekranda ne gördüğünüz de önemlidir. Özellikle oyun oynuyor ve bu deneyiminizi canlı yayında paylaşıyorsanız bir HP V24 24" Full HD Monitör mutlaka gerekli. 24 inçlik genişliği, full HD görüntü kalitesi, 75 Hz yenileme hızı ve çoklu giriş portu seçenekleri ile HP V24 24" Full HD Monitör tam bir fiyat performans ürünü. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Rahat ve şık: Asos Oyuncu Koltuğu

Bazı canlı yayınlar bazen saatlerce sürebiliyor. Bu süre boyunca mutfaktan aldığınız pek de rahat olmayan bir sandalyede oturmak istemezsiniz. Bu tür bir sandalye görüntü açısından da pek hoş olmayacaktır. Asos Oyuncu Koltuğu ise her bedene uygun ayarlanabilir yapısı sayesinde hem şık bir görüntü hem de ne kadar oturursanız oturun değişmez bir konfor sunuyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arkada ne olsun isterseniz: Greenbox 200 x 300 CM Yeşil Fon Perde

Arka fonda bir kütüphane olması ya da havalı posterle dolu bir duvar olması elbette iyidir ancak neden sadece elinizdekiyle yetinmek zorunda olasınız? Bir tane Greenbox 200 x 300 CM Yeşil Fon Perde alın ve arkanızdaki duvara yapıştırın. Artık bu yeşil perde sayesinde Mars’ta mı olursunuz yoksa tropikal bir adada mı yayın yaparsınız bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mekanik dokunma hissi: Rampage Multimedia Klavye

Klavye çoğu zaman pek de önemsenmeyen ekipmanlardan biri olarak görülür ancak usta yayıncılar bilir ki iyi bir klavye, iyi bir performansın ilk adımıdır. Rampage Multimedia Klavye zaten RGB renkli tasarımı ile kendini belli ediyor. Özel bilek koruma yapısı uzun süre konfordan ödün vermeden kullanmanızı sağlıyor. Mekanik hissi sayesinde bastığınız her tuşta rahatlığı hissedersiniz. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En net sesleri duyun: HP Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık

Eğer oyun oynuyor ve bu deneyiminizi izleyicilerinizle paylaşıyorsanız zaten oyun seslerinizi en doğru şekilde duymanız gerektiğini bilirsiniz. Ancak normal bir yayında bile yayın kontrolünü sağlamak için HP Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık gibi bir ürüne ihtiyacınız vardır. İşler büyür de yayına konuk almak isterseniz işte o zaman bu kulaklık hayat kurtarıcı olacaktır. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Minimum ses gecikmesi: Trust Gaming PC Mikrofon

HP Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık ve benzeri kulaklıklarda dahili olarak bir mikrofon bulunur. Ancak tıpkı kamera olayında olduğu gibi harici bir mikrofon kullanmak her zaman daha avantajlıdır. Trust Gaming PC Mikrofon hem 3.5 mm hem de USB bağlantısı ile kullanılabiliyor. Canlı yayınlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirildiği için minimum ses gecikmesi sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gölgede kalmayın: COTOP Bilgisayar Aydınlatması

Canlı yayın sırasında bir tavan aydınlatması kullanırsanız yüzünüz gölgede kalır. COTOP Bilgisayar Aydınlatması gibi sizi tam karşıdan aydınlatacak bir ışık, çok daha kaliteli bir görüntü sunacaktır. COTOP Bilgisayar Aydınlatması ufak ve kolay çalışan bir ürün olduğu için tüm cihazlarınızda uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilek ağrısına son: Exper M612 Oyuncu Mouse

Dizüstü bilgisayar kullanıyor olsanız bile iyi bir mouse ne demek bilirsiniz. Exper M612 Oyuncu Mouse 4000 DPI hassasiyete ve özelleştirilebilir 2 tuşa sahip. Özel yapısı sayesinde elinize tam oturur ve böylece bilek ağrılarının önüne geçer. Uzun kablosu sayesinde bilgisayara uzak bile olsanız performanstan ödün vermeden kullanabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın dünyasına yeni girecekler için uygun fiyatlı ekipmanlardan oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan fark