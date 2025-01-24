Tesla Türkiye, yüzde 10 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı Model Y satışlarını durdurdu. Şirket konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak yeni Model Y kaynaklı böyle bir şey yaşanıyor gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Türkiye ayağından dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, yüzde 10 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı Tesla Model Y siparişlerini durdurdu. An itibarıyla bir Tesla Model Y satın almak isterseniz 3 milyon TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek.

Tesla'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan yeni Tesla Model Y, bugün itibarıyla küresel pazarlara ulaşmaya başladı. Uygun fiyatlı Model Y satışlarının durdurulması, bununla ilgili olabilir.

Tesla'nın internet sitesindeki durum şöyle

Eğer Tesla Türkiye'nin internet sitesine girer ve bir Model Y sipariş etmek isterseniz uygun fiyatlı versiyonun pasif duruma alındığını görürsünüz. Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonlarda ise bir sorun bulunmuyor. Ancak Tesla Model Y için an itibarıyla 1.866.203 TL yerine 3.209.741 TL ödeme yapılması gerekecek.

Webtekno olarak konuyu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bakalım yeni Tesla Model Y Türkiye pazarına geleceği için mi böyle bir durum yaşanıyor? Yeni fiyatlar nasıl olacak? Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.