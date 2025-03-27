Tesla'dan yeni Model Y için önemli bir atak geldi. Şirket, Model Y'nin "Launch Edition" dışı versiyonlarını da üretmeye başladı. Yani daha uygun fiyatlı yeni Model Y'ler an itibarıyla seri üretime girmiş durumda...

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, yeni Model Y'nin diğer versiyonlarını da üretmeye başladı. Yani daha ucuz Model Y'ler, çok yakında tüketicilerle buluşacak.

Tesla'nın birkaç ay önce lansmanını yaptığı yeni Model Y, ilk aşamada sadece "Launch Edition" adıyla satışa sunuldular. Bu donanım paketi, aslında aracın full donanımlı versiyonundan ibaretti. Atılan yeni adım ile daha uygun fiyatlı ancak daha düşük seviye özellikler sunan versiyonlar da seri üretime başlamış oldu.

Şimdilik sipariş alımı yok

Tesla'nın Türkiye, Almanya ve ABD sitelerini kontrol ettik. Şirket, Türkiye'de hâlâ önceden konfigüre edilmiş otomobilleri satmaya devam ediyor ve bu da zaten beklediğimiz bir şey. Öte yandan; ABD ve Almanya'da da farklı bir durum yok. Şirket, daha uygun fiyatlı yeni Model Y için sipariş alımı yapmıyor. Bu durum, yakın bir gelecekte değişecektir.

Yeni Model Y cephesinde yaşanan gelişmelerle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım Tesla, zaten çok uzun zamandır protestolarla boğuşurken yeni Model Y ile sarsılan imajını yeniden kurtarabilecek mi...