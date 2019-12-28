New York’taki Rochester Üniversitesi’nde gerçekleşen araştırma sonucu bilim insanları ebeveynlerin çocuklarına 18 yaşına kadar kesin kurallara dayanan uyku zamanları ayarlamaları gerektiğini açıkladı.

Yeterli ve düzenli uyku, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için hayati önem taşıyor, ancak günümüzde çoğu aile çocuklarına ne zaman yatması gerektiğini ya da akşamları elektronik alet kullanım sınırını hatırlatmaktan vazgeçmiş durumda.

Uyku uzmanları, yaşları 14 ila 17 arasında değişen 193 genci ve ebeveynlerini yedi gece izledi ve birtakım sonuçlara vardı. Buna göre ebeveynlerin üçte biri yatmadan önce ekran kullanımına dair kuralları uygulamıyor. Çalışmaya göre 18 yaşına kadar koyulan kurallar hem gençlerin sağlığı konusunda çok olumlu ve önemli etkiler yapıyor, hem de bunun bir davranış biçimi haline gelmesine yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre düzenli uyku zihinsel refah için çok önemli

Araştırmada incelenenlerin yüzde 74’ünde herhangi bir uyku saati uygulaması olmadığı görüldü. Ayrıca ebeveynlerin yüzde 48’lik kısmının akşamları kafein tüketimini engellemediğinin de dikkat çeken sonuçlar arasına girdiğini söyleyebiliriz. İstikrarlı bir şekilde uyku saati sınırları koyan ebeveynlerin yüzde 16’sının çocukları, her gece ortalama altı dakika daha uzun süre uyuduğu tespit edildi. Bunun bir getirisi olarak da çocuklar gündüz için daha fazla enerji ve daha az depresif düşünce kazandı.

Uzmanlar, uyku saatlerini uygun şekilde düzenleyen ve uygulayan ebeveynlerin çocuklarına sadece daha fazla uyku fırsatı değil, aynı zamanda zihinsel refah da verdiğini açıkladı. Uykunun gençlik yıllarında hafıza, büyüme, gelişim ve zihinsel sağlık için çok önemli olduğunu vurgulayan bağımsız uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, düzenli bir uyku alışkanlığının yaşam boyu iyi alışkanlıklar kazandırdığını da sözlerine ekledi.