Uyku boyunca beynimiz, tahmin ettiğinizden çok daha fazla kez uyanıyor ve bu durum şaşırtıcı bir şekilde bilişsel işlevlerimizi etkiliyor. Nasıl mı?

Uykunun sakin ve kesintisiz bir süreç olduğunu düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçoğumuz, sağlıklı bir gece uykusunun sabaha kadar derin bir sessizlik içinde geçmesi gerektiğine inanırız fakat beynimiz, sandığımız kadar sessiz değil.

Aslında uyku, tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık bir süreç ve beynimiz bu süreçte çokça kez uyanıyor. Bakalım başımızı yastığa koyduktan sonra neler oluyor?

“Noradrenalin” adlı hormon, uyku sırasında dalgalanıyor.

Stresle bağlantılı sinir taşıyıcısı olarak bilinen “noradrenalin”, “savaş ya da kaç” tepkimizi harekete geçiriyor ve odaklanmamızı sağlıyor. İlginç bir şekilde, uyku sırasında noradrenalin seviyesi düzenli dalgalanmalar gösteriyor.

Bu dalgalanmalar sırasında beyin, ara sıra uyanıyor ama çoğumuz fark etmiyoruz çünkü çok kısa süreli oluyor. Öyle ki, her gece en az 100 defa bu durum gerçekleşiyor.

Bu uyanmalar, bilişsel işlevimizi geliştirmeye yarıyor.

Kopenhag Üniversitesinde yapılan araştırmanın yazarlarından Celia Kjærby, bu kısa uyanışların beynin kendini sıfırlamasına olanak tanıdığını, böylece uykuya devam edildiğinde öğrenilen bilgilerin işlenmesi ve hafızanın güçlenmesinin sağlandığını ifade ediyor.

Yapılan deneyler de uyku sırasında gerçekleşen kısa uyanışların hafızanın güçlenmesinde büyük bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

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