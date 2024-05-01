Gün içinde her şeyi onlarla yaptığımız parmaklarımız, uyuduğumuzda otomatik olarak içe doğru kıvrılıyor. Peki bu merak uyandırıcı konunun sebebi ne olabilir?

Birçoğumuzun uyurken başkası tarafından çekilmiş fotoğrafları vardır. Bu fotoğraflara dikkat ettiyseniz hepsinde aynı olan bir şey var; parmaklarımızın, avuç içine doğru kıvrılmış oluşu.

Gerçekten de neden gün içinde şekilden şekle giren parmaklarımız uykuya geçtiğimizde usul usul içe doğru kıvrılır? Bilimsel açıklamasını anlatalım.

Temelden başlayalım. Onlarsız hiçbir şey yapamadığımız parmaklarımızın içinde neler var?

Parmaklarımız epey marifetli fakat içlerinde kas yok. Parmakların hareketini, ellerdeki ve kollardaki diğer kaslar kontrol ediyor. Bu konuyu başka bir içeriğimizde daha detaylı bir şekilde açıklamıştık. Merak edenler aşağıdan ona da bakabilir.

Konumuza geri dönelim. Parmaklarımızın hareketleri, kasların kontrolündedir ve hangi hareketi yaparsak yapalım bu kasların kasılması ve gevşemesi gerekir. Parmaklarımız da gün içinde sürekli kasılıp gevşer. Bir günde bile parmaklarınızla neler yaptığınızı düşünün. Saymakla bitiremeyiz.

Peki uyurken neden parmaklarımız içe doğru kıvrılmış bir pozisyona geliyor?

Kas kasılması, kaslara bağlı sinirlerden bir elektrik uyarısı geldiğinde olur. Bu durumda kas lifi kısalır ve buna “kasılma” deriz. Şöyle de diyebiliriz, kas kasıldığında kemiği çeker ve ortaya “hareket” çıkar.

Hareket etmediğimizde, yani herhangi bir elektrik uyarısı olmadığında, kısacası uyurken kas liflerimiz kendini serbest bırakır. Avuç içi ve ön kolumuzdaki kasların hepsi gevşeme modunu açar. Beynimiz, uyku sırasında yapılan ufak tefek hareketler dışında kaslara elektrik uyarısı göndermez.

Kısacası uyku sırasında pek bir şey hissetmeyip vücudumuz kendini rahatlama moduna aldığı için eklemler doğal pozisyonlarına geçer ve kaslar gevşeyince parmaklarımız otomatik olarak avuç içlerine doğru kıvrılır.

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