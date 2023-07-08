Uzay kıyafetleri beyaz ve turuncu olmak üzere iki renktedir. Bunun nedeni tabii ki daha güzel görünmeleri veya seçen kişinin favori renkleri olduğu için değil. Haydi gelin, bilimsel açıklamalarla birlikte neden bu iki rengin seçildiğine yakından bakalım!

Beyaz renkli uzay giysileri, uzay yürüyüşü sırasında tercih edilir. Zaten bu giysinin bir diğer ismi de “EVA Suit”tir. EVA’in açılımı "extravehicular activity" yani "araç dışı aktivite"dir. Bu da daha basit ve bilinen haliyle uzay yürüyüşüdür.

Bir de daha az rastlanan turuncu renkli kıyafetler vardır, bu rengin tercih edilme nedeni ise genelde yeryüzüyle alakalı.

Beyaz renk, uzayın sonsuz karanlığında rahatça fark edilebilir. Herhangi bir sorun olduğunda, beyaz renkte giyinen astronotu görmek daha kolay olacaktır.

Ayrıca beyaz renk, ısıyı en iyi yansıtan renktir. Güneş ışınları ve radyasyon, uzay yürüyüşü yapan astronota Dünya'da olduğundan çok daha fazla ulaşır.

Bundan korunmak için ve uzay giysisinin içindeki sıcaklığı ayarlayabilmek için en doğru renk şüphesiz beyaz olacaktır.

Uzay giysisi oldukça korunaklı bir malzemeden yapılır. Isı kontrolünü sağlamak sadece astronotu sıcak tutmak için değil, gerektiğinde soğutmak için de geçerlidir.

Hava çok soğuduğunda, astronotların, çalışmalarına rahatça devam edebilmeleri ve ellerini sorunsuz kullanabilmeleri için eldivenlerinin parmaklarında ısıtıcılar bulunur.

Turuncu renkli olan kıyafet, bir diğer ismiyle “ACES Suit”, (Advanced Crew Escape Suit) kalkış ve iniş giysisi olarak da bilinir.

Ayrıca renginden dolayı “balkabağı giysisi” olarak da isimlendirilmiştir. Turuncu renk, okyanusun ortasında astronotu en rahat şekilde bulmak için tasarlanmıştır.

Uçsuz bucaksız maviliğin ortasında en rahat şekilde görünecek renk turuncudur.

Uzay araçlarının kalkışı ve inişi sırasında olası bir probleme karşı tam basınçlı turuncu uzay giysisi tercih edilir. Bu iki durum dışında turuncu uzay giysisi kullanılmaz.

Bu giysinin üzerinde acil durumlarda astronotu hayatta tutmak için paraşüt, radyo, ilaçlar ve acil durum kiti bulunur.

Zamanında turuncu ve beyaz dışında astronot kıyafetlerinde bir renk daha kullanılmıştır: Gümüş grisi.

Bu renk, Merkür Programı astronotları tarafından tercih edilmiştir. Astronotlar araç dışına çıkmayacakları için bu giysinin hiçbir koruması yoktur.

Görsel olarak güzel görünmesi ve o dönem tasvir edilen astronot algısına uyması için bu giysi tercih edilmiştir.

Uzay giysileri, astronotlara en iyi korumayı sağlarken onların olabilen en rahat şekilde hareket etmelerini de sağlar. Bundan dolayı üç bedende üretilirler: küçük, orta, büyük.

Astronotlar üst ve alt bedeni farklı tercih edip birbiriyle eşleştirebilirler. Kıyafetlerin standart üç bedeni dışında eldivenler giysinin en önemli parçalarından biri olduğu için ve hassas işlemler yapmaları gerekeceği için her astronota özel olarak üretilir.

Astronot kıyafetlerinin bir tanesinin maliyeti 12 milyon dolardır. Görevini tamamlayan astronotlar giysilerini tekrar kullanılmak üzere teslim ederler.

Sonuç olarak astronotların giysileri için seçilen renkler aslında çok şey ifade eder. Başka bir renk seçimi onların hayatına bile mal olabilir. İlerleyen zamanlarda başka renkler denenecek mi, yoksa hep bu renklerle devam mı edecekler birlikte göreceğiz.