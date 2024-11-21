Kansas merkezli girişim Raven Space Systems, endüstriyel üç boyutlu baskıda çağ atlatacak bir teknoloji geliştirdi.

Havacılık ve savunma sanayilerinde kullanılan termoset kompozit malzemelerin hem üretim süreleri hem de maliyetleri oldukça yüksektir. Kansas merkezli Raven Space Systems, bu malzemeleri ticari ölçekte üç boyutlu olarak basmayı sağlayacak bir teknoloji üretti. Böylece termal koruma ve hafif yapılar gibi alanlarda önemli avantajlar sağlayan bu malzemeler de daha erişilebilir oluyor.

Şirket tarafından geliştirilen MAD (Mikrodalga Destekli Depozisyon) 3D baskı teknolojisi, termoset gibi malzemelerin üretim sürecini değiştirecek. Geleneksel yöntemlerde bu malzemelerin kürlenmesi saatler sürüyor ancak yeni yöntemde kürleme işlemi baskı sırasında gerçekleştiriliyor.Böylece üretim süreci de çok daha hızlı oluyor ve maliyetler düşüyor.

Özellikle yüksek sıcaklık gereken parçalara odaklanıyorlar

Geliştirilen MAD 3D baskı sistemleri, katı yakıtlı roket motorları ve hipersonik araçlar gibi yüksek sıcaklığa dayanması gereken sistemlerde kullanılan malzemelere odaklanıyor. ABD Savunma Bakanlığı ve NASA gibi kurumlardan 4,5 milyon dolarlık sözleşme alan firma, üretim kapasitesini arttırmak ve büyük ölçekli üretim hatları kurmak için 2 milyon dolarlık yatırım turu gerçekleştirmişti.

MAD teknolojisi, üretim sürecini hızlandırırken bir yandan da geleneksel üretim yöntemlerinden kaynaklanan tedarik zinciri darboğazlarını da aşmayı sağlıyor. Böylece üretim süreci günler içerisinde tamamlanabiliyor. Raven Space Systems, bu teknolojiyi gelecek yıllarda daha büyük yapılar için ölçeklendirmeyi ve havacılık alanında standart bir üretim yöntemi hâline getirmeyi istiyor.