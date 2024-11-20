Bugüne dek metal ve kompozitten yapılan uzay araçlarını gördük. Ancak geçtiğimiz günlerde Japon araştırmacılar tarafından uzaya “ahşap” bir uzay aracı gönderildi.

LignoSat adını alan bu uzay aracının malzemesi neden ahşap olabilir?

Belli ki yeni bir şeyler deniyorlar!

5 Kasım 2024’te, SpaceX’in Dragon kargo aracına yüklenerek Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Latincede “ahşap” anlamına gelen lignumdan ismini alan LignoSat, altı aylık yörünge denemesi için fırlatıldı. Esas sebebi ise uydu ve ahşabın uzay araştırmalarında kullanılıp kullanılamadığı test edilecek.

Dünyada bir ilk olarak gerçekleşen bu durum, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak hayata geçirilecek olan uydular için oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü bugüne dek hazırlanan uydular, metalden yapıldıkları için dünyaya döndüklerinde alüminyum oksit gibi zararlı maddeler salıyor.

Eğer “ahşap” uydu başarılı olursa, atmosfere zararlı maddelerin salınımı da engellenecek.

Japonya’ya has bir manolya ağacından elde edilen uydu fikri aslında yeni değil. 2017’de ilk kez ortaya atan isim de NASA astronotu ve mühendisi olan Takao Doi’ydi. Uydunun yapımında kullanılan ahşap türü, aynı zamanda samuray kılıcı yapımında da başrol oynuyor.

Bu malzeme kullanılmadan önce bir teste tabi oldu. Manolya, kiraz ve huş ağaçlarından elde edilen ahşap numuneler, sekiz ay boyunca Güneş radyasyonu, kozmik ışıklar ve uzaya maruz bırakıldılar. Araştırmanın sonucunda numunelerde hiçbir deformasyon görülmedi, bu da “bir uyduda neden kullanılmasın?” fikrini ortaya çıkarmış oldu.

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