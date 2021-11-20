Tehlikeli 'Uzaylı' Mikroorganizmalar Dünya'ya Taşınabilir

Araştırmacılar, son yıllarda artan uzay turizmi ve seyahatleri sebebiyle uzaydan Dünya'ya tanımlanamayan, tehlikeli mikroorganizmaların ve patojenlerin taşınabileceğinden endişeleniyor.

Uzay turizmi ve seyahati son yıllarda birçok farklı şirketin dahil olmasıyla birlikte daha geniş bir şekilde kabul görüyor. Her ne kadar teknoloji ve uzay gelişmelerine yönelik heyecan verici çalışmalar olarak görülse de bununla birlikte çeşitli tedirginlikler, riskler beraberinde geliyor. Elbette bu risk, uzaylıların dikkatini Dünya'ya çekmekten ibaret değil.

Son iki senedir pandeminin gölgesinde hayatlarımıza devam ederken virüsler ve mikroorganizmalar konusunda daha duyarlı hale geldik. Fakat mikroorganizmalar sadece dünya içerisinde değil, dünya dışından da bulaşabilecek bir tehlike. Nitekim uzay seyahatleriyle uzaya her ne kadar sadece insan taşınsa da, uzaydan dönüşte Dünya'ya tehlikeli mikroorganizmalar da taşınabilir.

“Gerçekleşme olasılığı düşük fakat potansiyeli yüksek”

Araştırmacılar sıklaşan uzay seyahatleriyle birlikte bazı sınırların aşılmış olabileceğini düşünüyor. Uzay seyahatleri insanlık için normal bir hale dönüşmeden önce, Dünya'nın bazı temel biyogüvenlik önlemlerini alması gerektiğini söyleyen araştırmacılar, yabancı ve tanımlanamayan bir mikroorganizmanın Dünya'ya girmesi halinde dünya dengesinin zarar görebileceğini ifade ediyor. Bu patojen ve mikroorganizmalar uzaya giden bir araçla ya da insanla gezegenimize taşınabilir.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden istila biyoloğu Phill Cassey, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Gerçekleşme olasılığı düşük, ancak aşırı sonuç potansiyeli olan riskler, biyogüvenlik yönetiminin merkezinde yer alıyor. Çünkü işler ters gittiğinde, gerçekten ciddi sonuçlar doğurur" dedi. Bu konuda Uluslararası Uzay Araştırmaları Komitesi (COSPAR), Gezegen Koruması üzerine bir panel oluşturdu, ancak şu anki hiçbir üyenin istila bilimi konusunda uzmanlığı bulunmuyor.

Biyologlar, "İstilacı türlerin bilim ve yönetimindeki muazzam araştırma temeli göz önüne alındığında, istila biyologları ve astrobiyologlar arasındaki daha fazla iş birliğinin mevcut uluslararası protokolleri geliştireceğini iddia ediyoruz; hem Dünya'da yaşamını sürdürenler, hem dünya dışı varlıklar, hem de gezegen biyogüvenliği için" ifadelerine yer verdiler.