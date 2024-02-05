Uzayda 878 gün 12 saatten fazla süre geçiren Rus kozmonot Oleg Kononenko, "uzayda en uzun süre kalma" rekorunu kırdı. Rekorun önceki sahibi de başka bir Rus kozmonottu.

Rus uzay ajansı Roscosmos, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; Rus kozmonot Oleg Kononenko'nun, uzayda en uzun süre kalan insan olma rekorunu kırdığı ifade edildi. 878 gün 12 saatten fazla uzayda kalan Kononenko, söz konusu unvanı başka bir Rus kozmonot olan Gennady Padalka'nın elinden aldı.

Gennady Padalka, "uzayda en uzun süre kalan insan" olma rekorunu 2015 yılında, 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniyelik süreyle elde etmişti. Ondan önce hiç kimse, uzayda bu kadar uzun süre bulunmamıştı. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca uzayda kalan Oleg Kononenko ise artık bu unvanın yeni sahibi.

Oleg Kononenko'nun son uzay yolculuğu, 15 Eylül 2023'te başladı

2008 yılından beri toplam 5 kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidip gelen kozmonot, en son yolculuğuna 15 Eylül 2023 tarihinde başladı. Kononenko, o günden beri ISS'te çalışmalarını sürdürüyor. Pek çok kişinin beklentisi, kozmonotun uzayda 1.000 gün geçiren ilk insan olarak tarihe geçmesi. Çünkü Roscosmos'un planlamasına göre Oleg Kononenko'nun dönüşü, 23 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Böylelikle 1.000 günlük sınır, aşılmış olacak.

Oleg Kononenko, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uzaya sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil. Çocukluğumdan beri kozmonot olmayı hayal ettim ve arzuladım. Uzaya uçma, yörüngede yaşama ve çalışma fırsatı ilgisi, beni uçmaya devam etme konusunda motive ediyor.