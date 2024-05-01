Onlarca yıldır uzaylılarla ilgili çeşitli spekülasyonlar ve komplo teorileri ortaya atılıyor. Genellikle yeşil, zayıf, büyük kafalı olarak tasvir edilen bu yaratıklar gerçekten var olsa bile muhtemelen yeşil renkte değil, mor olurlardı. Bilimsel sebebini hemen açıklayalım.

"Uzaylı” deyince hepimizin aklına gelen ilk renk hiç şüphesiz yeşildir. Böyle düşünmemizin bazı sebepleri var ancak ilerlemekte olan bilim, aslında mor olabileceğini söylüyor.

Elbette konu sadece renkten ibaret ya da bu kadar basit değil. Bakterilere kadar ineceğimiz bir uzay yolculuğuna çıkacağız.

Mor renkli organizmalara özgü kimyasal yapıyı kaydeden gökbilimcilere göre Dünya dışı yaşamda mor bakteriler olabilir.

Gezegenimizin tarihinin en erken dönemlerinde yaşamış olduğu tahmin edilen bu mikroplar, o kadar çeşitli koşullar altında hayatta kalabiliyor ve gelişebiliyor ki farklı gezegenlerde bile olabilirler. Uzaylı yaşamına yönelik mevcut araştırmalar ise genellikle yeşil pigmentleri aramaya yönelikti. Bunun sebebini birazdan anlatacağız.

Mor organizmaların kimyasal yapısını incelemek isteyen araştırmacılar, farklı yerlerden toplanan mor bakterileri yetiştirdiler ve Dünyamız gibi karasal kayalık küreler dahil olmak üzere Dünya büyüklüğündeki çeşitli gezegenlere hakim olan mor bakteriler modellediler.

Bu bakterileri diğerlerinden ayıran yalnızca renkleri değil aynı zamanda beslendikleri enerji türü. Isıyla, kızılötesiyle fotosentez yapıyorlar. Bu da biyopigmentlerinin, aramaya alışık olduğumuzun çok farklı tarafında olduğunu gösteriyor.

Dünya’yı, yeşil renk ile tanımlıyoruz.

Siyanobakteri

Yaşamın var olduğunu bildiğimiz tek gezegen Dünya ve dolayısıyla başka gezegenlerdeki yaşam arayışına bakarken Dünya’yı referans alıyoruz. Çoğu organizmanın Güneş ışığından yararlanmak için kullandığı klorofil, yeşil pigmentli.

Ancak yaklaşık 2.4 milyar yıl önce, fotosentez yaptığı bilinen ilk tür olan “siyanobakteriler” adı verilen minik, mavi-yeşil alglerin metabolik enerji için Güneş ışığını ve karbondioksiti kullanmak için klorofil kullanmaya başladığı ve yan ürün olarak oksijeni serbest bıraktığı zamana kadar durum böyle değildi.

Yeşilden önce mor vardı.

Önceden mikroorganizmalar, kökeni klorofilden önce gelmiş olabilecek, “retinal” adı verilen mor pigmentli bir molekülü kullanarak Güneş ışığından metabolik enerji üretiyordu. Eğer retinal başka uzak dünyalarda mevcutsa molekülün benzersiz özellikler gelecekteki uzay tabanlı teleskopar tarafından fark edilebilir!

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