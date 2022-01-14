Bazı filmler vardır, bizlerde farklı duygular oluştururlar. Bugün, duygusal sahneleriyle gözünüzden birkaç damla yaş akıtmayı hedefleyen film sahnelerini listeledik.

Bazı filmler sizleri oturduğunuz yerden düşene kadar güldürür, bazıları gerilimden tırnaklarınızı yemenize yol açar. Bazıları ise sizde empati duygusunu oluşturarak üzülmenize, belki de ağlamanıza neden olur. Her bir farklı film insan duygularına oynar ve bir tür diğerinden daha iyi değildir. Öznel zevklerin devreye girdiği bu noktada sizin ne sevdiğiniz çok önemli. Bugün sizlere filmlerde çok üzüldüğümüz anlardan bazılarını sunacağız.

Çaresizlik, romantizm gibi duyguları ön plana çıkararak hepimizi hüzne boğan bu sahneler filmi hafızalarımıza çok daha iyi bir şekilde kazımamızı sağlıyor. Olabildiğine popüler filmlerden gideceğimiz bu listede elbette ki spoiler yer alıyor. Hemen bu paragrafın altına koyacağım maddeli listeden hangi filmlerin listede yer aldığını görebilirsiniz. Bu sayede spoiler yeme ihtimaliniz de olabildiğince azalır. Hazırsanız listemize başlayalım.

Not: Aşağıda filmlerle alakalı ciddi spoiler yer almaktadır. Listeye bakmadan önce bunu göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Ayrıca listemizin yarı öznel olarak hazırlandığını ve daha listeye eklenecek pek çok filmin bulunduğunu hatırlatalım. Ve evet Harry Potter en sevdiğim serilerdendir.

Gözlerden birkaç damla yaş akıtacak 13 film sahnesi

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Yukarı Bak

Umudunu Kaybetme

Yeşil Yol

Babam ve Oğlum

Ben Efsaneyim

Yıldızlararası

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Avengers: Endgame

Harry Potter ve Melez Prens

Titanik

Marley ve Ben

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part 2

Harry Potter ve Ateş Kadehi: Cedrig Diggory'nin son sahnesi

Harry Potter, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen kaç defa izlediğimiz belli olmayan çok özel bir yapım. Beraber büyüdüğümüz filmlerden biri olan Harry Potter'ın 4. filminde aslında Harry'nin rakibi olsa da kötü biri olmayan Cedrig isimli bir karakter yer alıyor. Voldemort'un Kılkuyruk tarafından geri getirildiği sahnede bu genç ve başarılı ismin öldürüldüğünü görüyoruz. Bu acıklı sahne, Voldemort'un geri dönüşüyle birleştiğinde son derece duygusal oluyor. Hatta Cedrig'in babasının oğlunun ölü bedenini gördüğünde verdiği tepki bizlere Harry Potter filminin artık bir çocuk filmi olmadığını göstermişti.

Yukarı Bak: Açılış sahnesi

Yukarı Bak, çok güzel bir animasyon filmi. Filmin başındaki sahnede hayatlarının son anına kadar beraber yaşayacak iki genç çocuğu görüyoruz. Çok güzel hayaller kuran bu iki isim evlenirler, bir evi satın alırlar ve evi kendi ellerinle güzelleştirirler. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak olamayan ikili, çocukken hayallerini kurdukları yolculuk için para biriktirirler. Ancak hayat bu şekilde ilerlemeyecektir.

Umudunu Kaybetme: İş görüşmesi

Aslında bu sahne üzücü bir sahne değil. Tam tersine saf mutluluk diyeceğimiz bir sahne. Ancak filmin tamamında oğluyla birlikte zorluk çeken karakterimizin bu sahneyle zorlu süreçten çıktığını görmek pek çok insanın mutluluk gözyaşları dökmesini sağlamıştır.

Yeşil Yol: İdam sahnesi

Yeşil Yol, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala pek çok kişinin "en iyi filmim" dediği türden bir yapım. Son sahnede yapmadığı bir şey yüzünden idama mahkum edilen John Coffey'nin idam edildiğini görüyoruz. Bu sahne, o kadar duygusal bir sahne ki "ben ağlamam" diyen kişiyi bile fazlasıyla zorladığına eminim.

Babam ve Oğlum: Deniz'in okula gideceği gün

Çağan Irmak'ın en beğenilen filmlerinden biri olan Babam ve Oğlum'da babasının ölümüyle sessizleşen Deniz'in babasını istediği sahne fazlasıyla yürek dağlıyor. Aslında filmin her sahnesi duygusal diyebiliriz, ancak bu sahne çıtayı çok farklı bir boyuta çıkarıyor.

Ben Efsaneyim - Köpek sahnesi

Will Smith'in mimiklerle çok şey anlattığını biliyoruz. Bir zombi filmi olan Ben Efsaneyim'de de çok başarılı bir performans izlemiştik ondan. Filmin ortalarında zombiye dönüşmek üzere olan köpek dostunu boğarak öldürmek zorunda kaldığı sahne, pek çok kişiyi hüzünlendirmişti.

Yıldızlararası - Kaset sahnesi

Artık yok olmaya başlayan Dünya'daki insanları kurtarmak için bir solucan deliğine girerek farklı gezegenler arayan karakterimizin kara deliğin yakınındaki gezegenden döndükten sonra kaybettiği zamanı kendisine gelen video mesajlarla görmeye başlar. Çocuklarının büyüdüğünü gören karakterimiz son derece duygusal anlar yaşar.

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı: Sirius Black'in son sahnesi

Harry Potter'ın en iyi yaptığı şeylerden biri içimizde onlardan biriymişiz izlenimi yaratmasıdır. O sebeple yaşanan olaylar kalbimizi daha fazla parçalar. Serinin 5. filminde Harry Potter'ın vaftiz babasının öldürüldüğünü görüyoruz. Bu sahne, Harry Potter severleri fazlasıyla yaralamıştır.

Avengers: Endgame: Iron Man'in son sahnesi

Marvel sinematik evreninin en sevilen karakterlerinden olan Iron Man'in Thanos'u mağlup edip hayatını kaybettiği sahne, tüm sinema salonlarını gözyaşlarına boğmuştu. Bu kadar bağlandığınız bir karakterin bu şekilde ölmesi elbette can yakabiliyor.

Harry Potter ve Melez Prens: Dumbledore'un son sahnesi

Harry Potter'ın son filmlerinde her zaman üzücü bir olay yaşanmıştır. Melez Prens'te de hepimizi şok eden bir sahne var. Bu sahnede Albus Dumbledore'un Snape tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Voldemort'un korktuğu tek büyücü olan Dumbledore'un ölmesi ve sonrasında yaşananlar son derece üzücü anlar oluşmasını sağlamıştı.

Titanik: Deniz sahnesi

Titanik, baştan sona duygusal sayılabilecek filmlerden birisi. Ancak son sahnede geminin batmasının ardından dondurucu suda kalan kişilerin çığlıkları pek çok kişide acı verici bir empati duygusu oluşturdu. Özellikle Jack'in donarak öldüğü sahnede insanlar göz yaşlarına hakim olamamıştı.

Marley ve Ben: Marley'nin son sahnesi

Eğer daha önce bir evcil hayvan beslediyseniz bu film sizi fazlasıyla hüzünlendirecektir. Özellikle Marley'nin öldüğü son sahnede gözyaşlarınıza hakim olmanız oldukça zor görünüyor.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarlar Part 2: Snape'in son sahnesi

Harry Potter'ın son anına kadar her zaman yaptığı sinir bozucu şeyler ve kötülüklerle bilinen Snape'i pek fazla insan sevmez. Ancak o tek son sahnede açığa çıkan şeylerle Snape birden herkesin sevdiği karakterler arasına girmiştir. Hayatı boyunca Harry'nin annesini seven Snape'in aslında neler yaptığını gördüğümüz sahne ise Snape'in ölümünün hemen ardından daha vurucu bir hale bürünmüştür.

Listemizin şimdilik sonuna geldik. Dünyada sayısız film var ve elbette bir o kadar duygusal sahne var. Yukarıda da bahsettiğim gibi her ne kadar Ekşi Sözlük gibi kullanıcı yorumu kaynaklı sitelere bakmış olsak da bu içerik yarı öznel; yani yazar olarak benim de hüzünlendiğim filmleri kapsıyor. Yorumlar kısmına en çok hüzünlendiğiniz filmleri yazarak, içeriğimizi güncellediğimizde bu filmlere de yer vermeye çalışırız. Ayrıca bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız bizlerle yorumlar kısmında buluşmayı unutmayın.