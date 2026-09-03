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Uzun Dokümanları Okumak Yerine İzleyebileceksiniz: Google Vids Belgeleri Videoya Dönüştürüyor

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Google, yapay zekâ destekli video oluşturma aracı Google Vids'e yeni bir özellik ekledi. Platform artık PDF, Word ve Google Dokümanlar dosyalarını analiz ederek otomatik olarak video özetlerine dönüştürebiliyor.

Uzun Dokümanları Okumak Yerine İzleyebileceksiniz: Google Vids Belgeleri Videoya Dönüştürüyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Sayfalarca rapor, toplantı notları veya uzun ders özetleri... Bunları baştan sona okumak yerine kısa bir videoyla özetlemek artık mümkün. Google, yapay zekâ destekli video oluşturma aracı Google Vids için belgeleri otomatik olarak videoya dönüştüren yeni bir özellik kullanıma sundu.

Sistem, yüklediğiniz Word, PDF veya Google Dokümanlar dosyalarını analiz ederek içerikteki önemli noktaları çıkarıyor ve bunları dinamik bir video özetine dönüştürüyor.

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Nasıl çalışıyor?

**Dosyayı yüklemek yeterli: ** Google Drive'daki veya bilgisayarınızdaki belgeyi Vids'e aktarıyorsunuz.

**Senaryoyu yapay zekâ hazırlıyor: ** Sistem metni analiz ederek önemli noktaları belirliyor ve bunlardan bir video senaryosu oluşturuyor.

Görseller ve seslendirme ekleniyor: Konuya uygun görseller, arka planlar ve seslendirme kullanılarak videonun kurgusu hazırlanıyor.

Her şeyi değiştirebilirsiniz: Oluşturulan senaryoyu, seslendirmeyi, dili ve görselleri sonradan düzenlemek mümkün.

Özellikle uzun raporları hızlıca gözden geçirmek veya eğitim içeriklerini daha kolay tüketilebilir hâle getirmek isteyenler için özellik ciddi zaman kazandırabilir. Yeni özellik, Workspace'in kurumsal ve eğitim paketlerinin yanı sıra Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine de sunulmaya başlandı.

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