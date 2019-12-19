Zero Zero Robotics'in yakında çıkacak ürünü V-Coptr Falcon 4K Drone Kamera'nın iki pervanesiyle yaklaşık 50 dakika havada kalabileceği belirtiliyor. Drone, havada kalmak için pil de harcamayacak.

Drone kameraya sahip olanların en çok yakındığı sorunlardan birisi, dronelarının az havada kalabilmesi. Drone üreticisi Zero Zero Robotics tarafından yapılan açıklamaya göre, yakında piyasaya sürülecek V-Coptr Falcon 4K drone kamerası bu zamana kadarki bütün standartların üzerine çıkacak.

V-Coptr Falcon 4K'nın yaklaşık 50 dakika havada kalabileceği belirtilitken, drone kamera bunu pil kullanarak değil, yatay iki pervaneyle sağlayacak. Kısmen V-22 Osprey helikopterinin yatay pervane tasarımından esinlenen V-Coptr Falcon 4K'nın daha fazla uçuş zamanına ulaşmak için iki kat verimli olduğunu savunan Zero Zero Robotics COO'su Emily Wang, çift pervanenin dört pervaneli helikopterlere göre daha derli toplu ve verimli olduğunu belirtti. Wang, yeni ürünün aerodinamik olarak da daha iyi olduğunu söyledi.

Dört pervaneli tasarımların daha fazla hava direnciyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Wang, yatay pervane tasarımıyla uçuş boyunca drone'un profilinin aşağı yukarı aynı kaldığını kaydetti. Wang, yeni ürünün "ezber bozucu" ve büyük bir dönüm noktası olacağını iddia etti.

Drone kameralarda devrim olabilir

Hover Camera Passport ve Hover 2 drone'larıyla başarı yakalayan Zero Zero Robotics, bu iki ürünle pilotajı düşünmeden hemen selfie çekebilme özelliğini kullanıyordu. Ancak ideal koşullarda bile, bu droneların azami uçuş süresi 20 dakikaydı.

Ancak bu durum olağan dışı değil. V-Coptr büyüklüğündeki drone kameralar 20 ila 30 dakika havada kalabiliyor. Bu durum, güvenli inişi sağlayabilmek için, drone'ların ne kadar uzağa uçurulabileceğinin sınırlarını da belirliyor. Uçuş süresinin 50 dakikaya çıkması, mesafe konusunda tek seferde daha büyük esneklik sağlamasının yanı sıra çekilebilen görüntü sayısını da artıracak.

Wang'ın aktardığına göre yeni V-Coptr, 4K çözünürlüğe kadar çıkabilen videolar ve 12 megapiksel fotoğraflar çekebilecek. Tüm bunlar üç eksenli motorize dengeleme halkası ile sabitlenecek. Drone kamera, selfieye odaklanan Hover modelinde var olan bazı özne izleme çekim seçeneklerine de sahip olacak. Drone'un ön tarafında bulunan engel kaçınma özelliği de buna yardım edecek.

Yeni mini drone ürünü de yolda

Yeni ürünün, 7 kilometrelik video iletme menzili var. Daha uzun havada kalma özelliğiyle de birlikte, başka drone'larla çekilemeyen uzun mesafeli görüntüler V-Coptr ile alınabilecek. Ayrıca drone telefonla da takip ve kontrol edilebilecek.

Şubat 2020'de 999 dolara satışa çıkacak olan V-Coptr Falcon, 31 Aralık'a kadar Zero Zero'dan 100 dolar geri ödemeli depozitoyla 699 dolar. Şirketin ayrıca Project D isimli 249 gramlık bir mini drone üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu drone da 50 dakika uçabilecek.