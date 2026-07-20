380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta bir oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle platform türündeki oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

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The Life and Suffering of Sir Brante'yi 23 Temmuz tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

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The Life and Suffering of Sir Brante nasıl bir oyun?

Gerçek ama acımasız tanrılar tarafından yönetilen, sert bir dünyada geçen, hikâye odaklı bir hardcore RPG. Her seçimin bir bedeli olduğu ve sonuçları beraberinde getirdiği zorlu, ömür boyu sürecek bir yolculuğa çıkın. Bir engizisyoncu mu, bir yargıç mı olacaksınız, yoksa eski düzene karşı komplo mu kuracaksınız? Karar verme cesaretini gösterin!

The Life and Suffering of Sir Brante'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.