Hayatta Kalma Oyunu V Rising Steam'da Oyuncu Rekoru Kırdı

Battlerite’ın geliştiricisi Stunlock Studios tarafından piyasaya sürülen ‘V Rising’, henüz erken erişimde bile Steam’da rekor kullanıcıya ulaştı.

Hayatta kalma oyunlarının ne kadar popüler olduğunu bilmeyen yoktur. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı oyunlar arasında; Valheim, Frostpunk, The Forest ve daha birçok oyun bulunuyor. Hiç şüphesiz bu oyunlar kullanıcılar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Ancak kısa süre önce erken erişime açılan bir oyun, Steam’da oyuncu sayısını beklenenden erken bir sürede alt üst etmeyi başardı. Geliştirici ve yayımcılığını Stunlock Studios'un üstlendiği ‘V Rising’, henüz üç günlük sürede 500 bin kullanıcıya ulaştı. Hatta son zamanlarda oyunun, Steam’da etkin eş zamanlı oyuncu sayısının da 100 binlerde olduğu bildirildi. Peki nedir bu V Rising ve nasıl bu kadar kısa sürede popüler oldu?

V Rising, 500 bin kullanıcıya ulaştı

Hayatta kalma vampir oyunu V Rising, Battlerite oyunundan hatırlayacağınız bağımsız stüdyo Stunlock Studios tarafından geliştirildi. Pek çok oyunu bulunan şirketin, daha önce popüler PUBG oyunun geliştiricisi Tencent’e büyük miktarda hisse sattığının da altını çizelim.

Stunlock Studios’un 17 Mayıs tarihinde piyasaya sürdüğü vampir oyunu, Steam’da 500 bin kullanıcıya kısa sürede ulaştı. Hayatta kalma oyunu V Rising, içerisinde aksiyon dolu sahneleri barındırıyor. Steam’da ‘Çok Olumlu’ yorum alan oyunun hikayesi ise, kavurucu sıcaktan kaçarken yaşanan maceralı olayları ele alıyor. Şu anda Steam’da satışa sunulan oyunun fiyatı ise 32 TL.