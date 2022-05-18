Bir Dönemin Efsanevi Oyunu Metin 2 Steam'den Kaldırılıyor

Bir dönem hepimizi bilgisayar başına kilitleyen ve birçoğumuzu 'demircilik' mesleğinden soğutan Metin 2, Steam'den kaldırılıyor.

Bir dönem MMORPG oyunlar, oldukça büyük bir patlama yaşamış ve bu patlamanın merkezinde yer alan oyunlardan biri de Metin 2 olmuştu. Özellikle birçoğumuzun çocukluk yıllarında başından kalkamadığımız Metin 2, 2017 yılında Steam’e gelmişti.

Birçoğumuz o dönem oldukça heyecanlanmış ve hatta oyuna yeniden başlamıştık. Ancak oyunun Steam’e gelmesiyle birlikte beklentiler oldukça yükselmişti. Beklentilerin büyük birçoğunluğu ise maalesef karşılık bulmadı ve Metin 2’nin oyuncu sayısı giderek azalmaya devam etti.

Steam, Metin 2’yle vedalaşıyor

Biraz önce de dediğimiz gibi, birçoğumuz Metin 2’yle büyüdük. Bu sebeple de oyunla ilgili yeni bir gelişme olduğunda ayrı bir gözle bakıp, umutlanabiliyoruz. Oyunun Steam’e gelmesiyle de bir miktar umutlanmıştık. Ancak biz yeni gelişmeler beklerken, oyunun Steam’den kaldırılacağı haberi geldi.

Bugün itibarıyla Steam’in Metin 2 sayfasında yayınlanan bir bildiriyle, oyunun 18 Ağustos tarihinde platformdan kaldırılacağı ve bugünden itibaren Steam üzerinden yeni kayıt yapılamayacağı açıklandı. Umuyoruz yakın bir zamanda Metin 3 veya benzer bir yeni oyunun Steam’e eklendiğini görebiliriz.