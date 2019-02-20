  • Battlerite Royale, Oynaması Ücretsiz Oluyor

Daha Önceden Ücretli Olarak Satılan Battlerite Royale, Steam'de Tamamen Ücretsiz Oldu

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Ünlü MOBA oyunu Battlerite, resmi olarak oynaması ücretsiz oldu.

Battlerite Royale, bugün itibarıyla Steam’in Erken Erişim Programından çıktı ve oynaması ücretsiz oyun yapısına yöneldi. Oyunun yapımcısı Stunlock Studios, 'BIG PATCH' olarak adlandırdığı yeni bir güncelleme yayınladığını da duyurdu. Güncellemede, 3 yeni oynanabilir karakter, 2 yeni bölge ve o bölgelere özgün objeler bulunacak. Bunlara ek olarak oyuncular, 'Legendary Adventure Pack 2'yi satın alabilecekler.
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Yeni oynanabilir karakterler:

  • Oldur: Zamanı ve Uzayı bükme becerisi
  • Taya: Kasırga Çağırıcısı
  • Pearl: Okyanusun Öfkesi

Yeni Bölgeler:

  • Donmuş Plato
  • Ticaret Adası


BIG PATCH aynı zamanda, oyunculara özel kozmetikler elde edebilecekleri 'Battle Pass' sistemini getiriyor. Oyundaki bütün karakterleri içeren paket ise 20 dolar fiyatında.
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Stunlock Studios’un pazarlama yetkilisi Jordan Ilves, “Battlerite Royale kitlesinin uzun süredir oyunun oynamaya ücretsiz olmasını beklediğini biliyorduk, sonunda o gün geldi!” diyor. Demecine “Bugün aynı zamanda BIG PATCH’i yayınlıyoruz, yani hem Battlerite Arena oyuncuları hem de Battlerite Royale oyuncuları bir sürü yeni içerikle karşılaşmayı bekleyebilirler ve böylelikle Battlerite evrenini ileri seviyelere taşıyabiliriz” sözleriyle devam ediyor.

Kaynak : https://www.ign.com/articles/2019/02/20/battlerite-royale-going-free-to-play
Etiketler: MOBA, free to play, battlerite, battleroyal
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