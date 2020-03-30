Valorant Kapalı Beta Başlangıç Tarihi (Türkiye)

Riot Games, bilgisayar için geliştirdikleri savaş oyunu Valorant’ın kapalı betasının başlayacağı tarihi resmi olarak duyurdu. Buna göre kapalı beta 7 Nisan’da oyunculara açılmış olacak.

League of Legends oyunuyla oldukça büyük bir oyuncu kitlesine erişmeyi başaran Riot Games, son dönemde yeni bir oyunun üzerinde çalışıyordu. Valorant adlı oyun, daha önce de örneğini gördüğümüz, farklı karakterlerden ekip kurularak oynanan nişancı oyunlarından biri olacak.

Oyun tutkunları bu oyunu uzun süredir merak ediyor. Oyunun geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya gelen firma, oyuncuları oldukça heyecanlandıran bir açıklama yaptı ve oyunun kapalı Beta sürecinin ne zaman başlayacağını duyurdu.

Valorant kapalı betası 7 Nisan’da başlıyor:

Valorant’ın kapalı betası, seçilen oyuncular tarafından 7 Nisan’dan itibaren denenebilecek. Oyunun kapalı betasında yer alabilmek için oyuncuların yapması gereken şeylerse oldukça basit işlemlerden oluşuyor.

Kapalı betalar teknik olarak oyunların, oyuncular tarafından yapılan testleri gibidir. Bu aşamada firmalar seçici davranır. Valorant’a kapalı betada erişebilmek için oyuncuların Riot hesaplarıyla Twitch hesaplarını eşleştirmeleri gerekiyor. Genellikle beta süreçlerine katılım için insanlardan bir siteye ya da platforma e-posta adreslerini girmeleri beklendiğini düşünürsek Riot bu konuda oldukça yenilikçi davranmış diyebiliriz.

Valorant bu yaz gelecek:

Valorant, sürecin daha önceden belirlendiği gibi ilerlemesi hâlinde bu yaz bütün oyunculara açılmış olacak. Riot Games, yıllardır League of Legends’a odaklandıktan sonra yakın zamanda yeni oyunlar ve yeni tarzlar denemeye başladı. Kısa süre önce dijital bir kart oyunu olan Runeterra’yı yayınlayan firmanın bir de dövüş oyunu yaptığı biliniyor.

Oyunun kapalı betası içinse şu anda ABD, Avrupa, Kanada, Rusya ve Türkiye’den oyuncu kabul edileceği belirtildi. Riot, her ne kadar test bölgelerinin sayısını artırmayı istese de şu anda bu pek mümkün gözükmüyor.

Valorant’ın uygulayıcı yapımcısı Anna Donlon, yaptığı açıklamalarda “Amacımız, Valorant kapalı betasını dünyanın dört bir yanında olabildiğince çok oyuncuya en hızlı şekilde getirmekti ancak COVID-19 salgını bu planları etkileyerek daha geniş bir küresel açılıştan ödün vermeyi gerektirdi” ifadesini kullandı.