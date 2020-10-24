VALORANT'a Herkese Açık Test Sunucusu Ekleniyor

Daha çok League of Legends ile adını duyduğumuz Riot Games, birinci şahıs nişancı oyunu VALORANT'a herkese açık test sunucusu ekleneceğini duyurdu. Test sunucularının önümüzdeki yılın ilk yarısında kullanılabilir olması bekleniyor.

Kaliforniya merkezli oyun geliştiricisi Riot Games, yeni birinci şahıs nişancı oyunu VALORANT'ı geçtiğimiz aylarda oyuncuların beğenisine sunmuştu. Kısa sürede birçok kişinin beğenisini kazanan ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oyun, yakın zamanda yeni gelişmelere sahne olacak.

Geliştirici Riot Games, web sitesinde oyuncuların sorularını ele alan bir soru-cevap makalesi olan "Ask Valorant" adlı yeni bir seri yayınladı. Geliştirici ekibe gelen sorulardan biriyse test sunucuları fikriydi. Ekip, bu soruyu evet olarak yanıtladı ve VALORANT'a yakın zamanda herkese açık bir test sunucusu ekleneceğinin sinyallerini verdi.

VALORANT test sunucusu önümüzdeki yılın ilk yarısında oyuncularla olacak:

Riot Games, test sunucusunun önümüzdeki yılın ilk yarısında oyuncularla birlikte olacağını söylüyor. Bu test sunucusunda oyuncular, tıpkı League of Legends'ta olduğu gibi, yeni güncellemeleri daha yayınlanmadan test edebilecek, eksikleri veya yeni fikirleri geliştirici ekibe bildirerek oyunun gelişmesine katkıda bulunabilecek.

Test sunucuları, çevrimiçi bir oyuna yeni özellikler eklemenin veya değişiklikler yapmanın en etkili yollarından biri olarak biliniyor. Bazen beklenmedik bir eklenti veya yeni bir karakter, oyunun tüm dengelerini alt üst edebilir veya hiç çalışmayabilir. Bu sebeple birçok büyük stüdyo, oyunlara yeni güncellemeler getirmeden önce güncellemeleri bu herkese açık test sunucularında test ediyor.

Riot’un Kıdemli Yayın Yöneticisi Corrie Hardin, normal sürümden çok da farklı olmayan VALORANT test sunucularıyla birlikte oyuna eklenmesi planlanan yeniliklere bakış imkânı sağlayan bir erken erişim deneyimi sunmak istediklerini söyledi. Hardin ayrıca test sunucularının 2021 yılının ilk yarısında oyuncularla birlikte olacağını da sözlerine ekledi.