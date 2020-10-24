Among Us Ekibi, Sinir Bozucu 'Eric Loris' Hilesine Çare Buldu

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan Among Us'ta son zamanlarda ortaya çıkan bir hile, tüm oyuncuların sinirini bozuyordu. Eric Loris tarafından geliştirilen hileye çare sonunda geliştiriciler tarafından bulundu.

Bir anda popülerlik kazanarak Fall Guys ile birlikte oyun dünyasını domine eden Among Us, zaman zaman çeşitli hilelerle insanın canını sıkan bir noktaya gelebiliyor. İşte bu hilelerden birisi de Eris Loris isimli kişinin oyundaki sohbette defalarca aynı mesajı atmasıydı. Elbette sohbetin Eris Loris'le dolması, oyuncuların oynayamamalarını da sağlıyordu.

Eris Loris'in geliştirdiği hile Among Us odalarına bot oyuncular sokarak bu oyuncuların sohbet penceresinden oyunculara Eris Loris'e abone olmalarını söylüyordu. Hem Twitch hem de YouTube kanalının bağlantısını paylaşan Loris, zaman zaman oyuncuları cihazlarına erişmek veya telefonlarını patlatmak gibi ifadelerle tehdit etmişti.

Geliştiriciler sunucuyu güncelleyerek hileyi engelledi:

Oyuncuları bıktıran Eris Loris, en sonunda Among Us geliştiricisi InnerSloth'un da canına tak etmişti. Eris'in botları oyunda görülmeye başladıktan sonra InnerSloth, sorunun kesinlikle farkında olduklarını söyleyerek oyuncuları özel odalarda oynamaya davet etmişti.

Bunun ardından Among Us geliştiricilerinden birisi olan Forrest Willard, bir duyuru yaparak sunucuda güncelleme yaptıklarını açıkladı. Botların üstesinden geleceği söylenen bu güncellemenin ardından Eris Loris'in botları hakkında oyuncular tarafından hiçbir şikâyet yapılmadı.

Öte yandan hilenin geliştiricisi olan Eris Loris, Kotaku'ya açıklama yaptı. Loris, öfkenin ve nefretin bunu eğlenceli yapan şey olduğunu söyledi. Loris, 'Eğer bir oyun hakkında endişeleniyorsanız ve oyunu 3 dakika boyunca oynayamadığınız için internette rastgele birisini beğenmiyorsanız bu çok aptalca.' ifadesini kullandı.

Eris Loris ve kendisinin geliştirdiği bot hilesi, en popüler oyunların bile sunucularının zaman zaman ne kadar savunmasız olabileceğini ortaya koydu. Among Us küçük bir ekip tarafından geliştirilmiş olsa da oyunun şu anki popülerliği nedeniyle geliştiricilerin üstünde yük olduğunu söylemek zor olmaz.