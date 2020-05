VALORANT’ın Yeni Ajanı Reyna Resmen Tanıtıldı

Riot Games'in kapalı beta sürümüne devam ettiği VALORANT oyunu için yeni bir karakter geleceği bilgileri dolaşıyordu. Riot Games, konuşulanları doğruladı ve VALORANT resmi Twitter hesabından yeni karakterin 30 saniyelik oynanış videosunu yayınladı.

Hala kapalı beta sürümünde olan Riot’un yeni oyunu VALORANT, oyuncular tarafından bekleniyor. Yakında herkes tarafından oynanabilecek hale gelecek oyun, yeni karakterini de beraberinde getirecek. Geçtiğimiz günlerde bahsetmiş olduğumuz yeni ajan, Riot Games tarafından ayrıntılarıyla birlikte tanıtıldı.

Reyna adındaki yarı vampir yarı insan bu yeni ajan, ilginç becerileriyle birlikte oyuncuların kullanımına sunulacak. VALORANT’ın resmi Twitter hesabında paylaşılan 30 saniyelik oynanış videosunda, Reyna’nın yetenek yelpazesini geniş olduğunu görebiliyoruz.

VALORANT, Meksikalı yeni ajanı Reyna’nın oynanış videosunu paylaştı

(Videoyu görüntüleyemiyorsanız bağlantıya tıklayarak da videoya ulaşabilirsiniz.)

Videodan’da anlaşıldığı üzere, Reyna Meksikalı bir vampir. Yetenekleri tam olarak açıklanmamış ajanın neler yapabildiğini, oynanış videosundan biraz tahmin edebiliyoruz. Reyna, oynanış videosunda ücretsiz olan yeteneğini kullanırken “give me your heart” diye bağırıyor ve ardından rakibini öldürünce ellerinde bir pençe animasyonu çıkıyor. Bu yetenek ile birlikte can miktarını dolduran Reyna, kendi gücünü de arttırıyor.

Videoda görülen diğer bir yeteneği ise görünmemek ile alakalı. Attığı gölge animasyonlu küre benzeri şey duvarların içinden geçebiliyor. Videoda, yeteneğini kullanırken söylediği “see nothing” sözcüklerinden görüş ile alakalı olduğunu anlayabiliyoruz. Yeteneğin, Phoenix’in attığı kör eden ateş gibi olduğunu veya tamamen sizi rakibinizin görüşünden yok etmek için tasarlandığını tahmin ediyoruz. İki şekilde de yeteneklerinden birinin oyun içi görüş ile ilgili olduğunu ekleyelim.

Empress adındaki ultisi videoda oyuncuların gözüne ilişiyor. Fakat videoda onun hakkında bilgi verilmemiş. Riot’ın bu karakter hakkında biraz daha merak uyandırmak istediğini söyleyelim.

Reyna’nın tanıtımının dışında, videoda yeni harita hakkında küçük ipuçları da verilmiş durumda. Dikkatli olan okuyucularımızın, bu haritanın alıştırma haritasına çok benzediği gözlerinden kaçmamıştır. Video’da harita hakkında çok bir bilgi verilmediği için bunların bir varsayımdan ibaret olduğunu da belirtelim.

Yeni karakterin, VALORANT’ın 2 Haziran’da tüm kullanıcılarla buluşacağı tarihte gelmesini bekliyoruz.