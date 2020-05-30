Valorant'a Yeni Gelecek Olan Karakter Hakkında İpuçları

Riot Games'in bu sene açıkladığı yeni birincil şahıs nişancı oyunu Valorant'ın kapalı betası bildiğiniz üzere 28 Mayıs tarihinde sona erdi. 2 Haziranda oyuncular ile tamamen buluşacak oyuna yeni gelecek olan Ajan Reyna, Riot Games tarafından duyuruldu.

Riot Games'in bu yıl açıkladığı ve ardından kapalı beta olarak bazı oyunculara sunduğu Valorant, kısa sürede oyuncular tarafından büyük bir ilgi görmüştü. Riot Games kapalı betayı kapatmasıyla beraber oyunun resmi çıkış tarihini 2 Haziran olarak duyurmuştu. Oyunun çıkacağı tarihe kadar boş durmayan Riot, oyuna yeni gelecek karakter olan Reyna'nın resmi fragmanını yayınladı.

Yeni gelecek karakter olan Reyna hakkında ipuçları, daha önce Riot Games tarafından kapalı betanın günlük oyuncu ve izlenme verilerini açıkladıkları sırada verilmişti. Bundan kısa süre sonra içerisinde Reyna'nın görsellerinin bulunduğu yeni bir fragman, Valorant'ın resmi Brezilya Twitter hesabı üzerinden yayınlanmaya başladı ve ardından Latin Amerika merkezli Valorant resmi Twitter hesapları tarafından da bu fragmanlar #ReynaIsHere (ReynaBurada) etiketi ile retweetlenmeye başlandı.

Reyna'nın görüldüğü yeni fragman:

Reyna veya Reina olarak yazılabilecek bu yeni karakterin ismi, İspanyolcada 'Kraliçe' anlamına geliyor. Bu karakterin gerçek veya takma ismi olabilir fakat fragmanın özellikle Brezilya hesabından paylaşılması ve Brezilya ve Latin Amerika'da baya bir reklamının yapılması, karakterin kültürel özellikleri hakkında bazı tahminlerde bulunmamızı kolaylaştırıyor. Henüz Reyna karakterinin hangi özelliklere sahip olacağı hakkında resmi bir bilgi yok fakat geçtiğimiz aylarda sızdırılan 'Sabine' adlı karakterin diyaloglarında vampirsel güçlere sahip bir karakterin gelecek olduğu dinlenebiliyordu.

İlk başta yapılan açıklamalara göre Riot Games, Valorant'ı 12 karakterle piyasa sürmeyi planladıklarını belirtmişti ama geçtiğimiz günlerde Geoff Keighley yaptığı röportaj sonucunda bu sayının 11'e düşürüldüğü söyledi. Bu gelecek olan 11 karakterin sonuncusunu ise oyuncular Valorant'ın çıkış tarihinde öğrenecek. Yayınlanan fragman ve sızdırılan ses dosyaları sayesinde 11. karakterin Sabine veya Reyna olacağı düşünülüyor. Oyunun resmi çıkış tarihi 2 Haziran'a pek bir süre kalmadı. Önümüzdeki Salı günü bütün dünya ile birlikte bu 11. karakterin hangisi olacağını hep beraber göreceğiz.