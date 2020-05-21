Riot Games, VALORANT’ın Resmi Çıkış Tarihini Açıkladı

Riot Games’in 5’e 5 takım savaşı oyunu VALORANT’ın çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Riot Games, oyunun 2 Haziran tarihinden itibaren dünyanın büyük kısmında ücretsiz olarak oynamaya açık olacağını söyledi.

Riot Games, şimdiye kadar hep League of Legends ile bilinen bir firma oldu. MOBA türünün muhtemelen en popüler örneği olan oyunun dünyası daha sonra çıkan yeni oyunlarla genişledi. Riot Games bir yandan da başka oyunlar geliştirmek için çalışmalarına devam etti.

Tarihe tek bir oyun yapıp kaybolan firmalardan biri olarak geçmek istemeyen Riot, VALORANT’tan çok şey bekliyor. Oyun kapalı beta sürecinde de büyük ilgi görmüş ve rekorlar kırmayı başarmıştı. Riot, duruma bakılırsa oldukça iddialı geliyor.

VALORANT, 2 Haziran’da çıkıyor:

Riot Games tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla oyunun çıkış tarihinin 2 Haziran olduğu bilgisi resmiyet kazanmış oldu. Oldukça kalabalık bir beta oyuncu grubuna sahip olan VALORANT, tam sürümüyle piyasaya hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Oyun ilk aşamada her bölgeye açık olmayacak ancak çok büyük sayıda oyuncu oyuna erişebilecek. Riot Games’in oyunu ilk aşamada yayınlayacağı bölgelerse Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Kore, Brezilya, Okyanusya, Japonya olacak. Yakın zamanda bu ülkelere yenileri de eklenecek.

VALORANT Kıdemli Yapımcısı Anna Donlon, “Amacımız her zaman için VALORANT’ı dünyanın her yerine en hızlı şekilde sunmaktı, bunu da 2 Haziran’da yapabileceğimiz için çok mutlu olduk” ifadesini kullandı. Donlon’a göre 2 Haziran, onlarca yıl devam edecek bir maceranın başlangıcı olacak.

VALORANT, 3 milyon oyuncuyu bulmuştu:

VALORANT, kapalı beta sürecindeyken günde ortalama 3 milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyordu. Oyuncuların artan taleplerini karşılamak için Riot Games, bu süreçte önceliği sunucuların güçlendirilmesine ayırdı. Oyunun yeni sunucu merkezleri arasında Atlanta, Dallas, Londra, Madrid ve Varşova bulunuyor.

Twitch’te VALORANT’ın betası başladığı gün çok ciddi bir ilgi karşımıza çıkmıştı. Platformun canlı yayın izleyici rekorunun zorlandığı o gün, 1,7 milyon seyirci oyundan ilk görüntüleri görmeye çalışıyordu. Twitch’in rekoru, 1,74 milyon seyirciyle League of Legends’ta bulunuyor.