Valve'ın üzerinde çalıştığı "White Sands" isimli bir proje sızdırıldı. Bu oyunun, yıllardır beklenen Half-Life 3 olabileceği düşünülüyor.

Tarihin en çok sevilen oyunlarından olan Half-Life 2’nin üzerinden tam olarak 20 yıl geçti. Hâliyle de oyuncular, Half-Life 3’ün gelmesini çok istiyordu. Hatta tüm zamanların en çok istenen FPS oyunu bile demek mümkündü. Ancak Valve’dan bu konu hakkında herhangi bir hamle görmemiştik.

Yeni yaşanan bir sızıntı ise hayranları yeniden heyecanlandırdı. Şirketin üzerinde çalıştığı bir oyunun ortaya çıkması, “Half-Life 3 gerçekten de geliyor mu?” sorularını beraberinde getirdi.

Valve, “White Sands” kod adlı bir oyun üzerinde çalışıyor

Starfield’dan Fallout 76’ya kadar birçok oyunda yeralan seslendirme sanatçısı Natasha Candel, CV’sinde yaptığı bir güncellemede “White Sands” isimli bir projede çalıştığını ekledi. Bu projenin de Valve imzası taşıdığı görüldü. Yani Candel, Valve’ın geliştirdiği yeni bir oyunda yer alıyordu.

Bu proje, hayranlar tarafından fark edildikten sonra kısa sürede tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkese yayılmasının ardından da Chandel’in öz geçmişinden kaldırıldı.

“Bunun Half-Life 3 olduğu nereden çıktı?” diye soruyor olabilirsiniz. Projenin kod adı olan White Sands, ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan bir yer. Bu da Half-Life serisinden bildiğimiz Black Mesa’nın geçtiği yer. İşte bu benzerlik, herkesin projenin Half-Life 3 olduğunu düşünmesini sağlamış.

Tabii ki bunlar şimdilik bir iddia. Tamamen hayranların kafasında oluşturduğu bir şey olabilir. Farklı bir yapım çıkma ihtimali de var. Valve’dan henüz resmî bir açıklama gelmediğini de ekleyelim. Half-Life 3’ün gerçtekten gelip gelmeyeceğini görmek için biraz beklememiz gerek.