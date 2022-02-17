Epic Games, Toplam Kullanıcı Sayısını Açıkladı

Epic Games, 500 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Şirket, bu kullanıcılarla ilgili detay vermezken büyümenin 2022'de de devam edeceğine inanılıyor. Ancak Epic Games'in Steam'i geçmesi için hala uzunca bir yolu var.

Fortnite ile yıldızı parlayan, birkaç yıldır sürdürdüğü ücretsiz oyun kampanyası ile de oyuncuların gönüllerinde taht kurmaya başlayan Epic Games, kullanıcı sayısını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, platformda kayıtlı en az 500 milyon kullanıcı olduğu ifade edildi. Ancak şirket, bu kullanıcı sayısının detaylarına ilişkin bir şey söylemedi.

Epic Games, 2017'de piyasaya sürdüğü Fortnite'tan 1 yıl sonra, Aralık 2018'de Epic Games Store'un lansmanını gerçekleştirdi. Platform, zaman zaman Steam'den önce yayınlamayı başardığı oyunlarla da dikkat çekmeyi başardı. Steam'in tekelini bozan Epic Games, attığı adımların meyvesini yemeye başlamış gibi görünüyor. Üstelik Epic Games'in elinde Unreal Engine 5 gibi dikkat çeken bir oyun motorunun bulunduğunu da unutmamak gerek.

Epic Games, son verilere rağmen Steam'e yetişemedi

Epic Games'in açıkladığı 500 milyon hesap etkileyici olsa da şirketin henüz Steam'e dişli bir rakip olamadığını söyleyebiliriz. Çünkü Steam, 2019 yılında 1 milyardan fazla kayıtlı hesap bulunduğunu açıklamıştı. Öte yandan; Steam'in aylık aktif kullanıcı sayısı bile 120 milyonun üzerinde. Yani Epic Games'in önünde hala uzunca bir yol var.

Epic Games, sektördeki varlığını hem sağlamlaştırmak hem de Steam'i geride bırakmak için elinden geleni yapıyor. Bu adımlar bir gün Epic Games'i Steam'in önüne geçirir mi bilinmez ancak Epic Games yönetimine göre duyurulan yeni nesil oyunların yüzde 48'i Unreal Engine tabanına sahip. Şirket geliştiricileri ikna etmeyi başarır ve yeni oyunları Steam'den önce yayınlayabilirse, Epic Games'in kullanıcı sayısında çok büyük patlamalar yaşanabileceğini söyleyebiliriz.