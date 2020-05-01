Valve, SteamVR’nin Artık macOS’u Desteklemeyeceğini Açıkladı

Valve, bugün Steam Topluluğu üzerinden yaptığı paylaşımda SteamVR’nin artık macOS işletim sistemini desteklemeyeceğini duyurdu. Şirket, kullanıcıların eski sürümlere erişmeye devam edebileceklerini söyledi.

Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen sanal gerçeklik, günümüzde yavaş yavaş da olsa insanların hayatında yer edinmeye başladı. Sanal gerçekliğin en çok kullanıldığı ortamlardan biriyse video oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, bu teknoloji sayesinde bir oyunun dünyasına tam anlamıyla dâhil olabiliyor.

En büyük oyun platformu olan Steam de elbette sanal gerçeklik konusunda sessiz kalmamıştı. Şirket, oyuncuların VR oyunlara erişmelerine imkân tanıyan SteamVR’yi çıkarmıştı ancak bugüne kadar Windows, Linux ve macOS platformlarında desteklenen SteamVR, artık macOS’u desteklemeyecek.

macOS artık desteklenmeyecek:

Steam Topluluğu sayfasında yalnızca bir paragraftan oluşan bir duyuru paylaşan Valve, macOS kullanıcıları için üzücü haberi verdi. Platform, bundan sonra SteamVR’nin macOS’a desteğini kestiğini ve Windows ve Linux işletim sistemleri üzerine odaklanacağını açıkladı.

Valve tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar macOS işletim sistemi üzerinden SteamVR kullananlar için o kadar da kötü olmayan bir tavsiyeye de yer verildi. Platform, macOS kullanıcılarının ‘legacy (eski)’ sürümleri kullanarak SteamVR’ye erişebileceklerini söyledi.

SteamVR, macOS için ilk olarak Apple’ın WWDC 2017 etkinliğinde yaptığı duyuruyla karşımıza çıkmıştı ancak o zamandan beri Apple, platforma destek vermek konusunda biraz geride durmuştu. Geçtiğimiz yıllarda Valve ve Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı duyurulmuş, son zamanlardaysa Apple’ın kendi AR/VR teknolojisini üreteceği iddia edilmişti.

Yakın bir zamanda Valve donanımı için yapılan bir anketteyse macOS kullanıcılarının Steam’de neredeyse hiç yer kaplamadıkları ortaya çıkmıştı. Bu anket sonucunda Steam kullanıcılarının yalnızca %4’lük kısmının macOS işletim sistemi kullandığı, geri kalan kısmınsa Windows ya da Linux kullandığı sonucuna varılmıştı. Tabii tüm bu şeyler bir araya gelince Steam’in macOS’a bir şekilde daha az destek vereceği söylentileri gündeme gelmişti.