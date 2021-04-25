Son haftalarda ülkemizde kripto para borsası dolandırıcılığı konusunda sular bir türlü durulmadı. Art arda gelen haberlere bir yenisi daha VeBitcoin’den geldi. VeBitcoin CEO’su İlker Baş ve eşi Güliz Baş’ın daha önce yasa dışı bir bahis çetesine dahil olmaktan suçlu bulundukları ve tutuksuz yargılandıkları ortaya çıktı.

Yerli kripto para borsaları, bir süredir ilginç yollar izleyerek halkın dikkatini üzerine topluyor. ‘Bakıma alınan’ ya da faaliyetlerini durduran borsalardan uzun süredir haber alınamıyor. İşin içinde dolandırıcılık olduğunu öğrenen yatırımcılar, haftalardır bu olayları konuşuyor. Thodex vakasından sonra güvenlerini yitiren kullanıcılar şimdi de VeBitcoin’in karıştığı olaylarla yüz yüze.

Son günlerde alım satım işlemlerinde sorun yaşanan VeBitcoin, yakın zamanda faaliyetini durdurduğuna dair bir açıklama yaptı. Maddi sıkıntılardan dolayı battığı iddia edilen şirketin CEO’su ise çok geçmeden gözaltına alındı. Yeni ortaya çıkan bilgiler, CEO İlker Baş ve eşinin daha önce benzer suçlardan dolayı yargılandıklarını gösterdi.

Yasa dışı bahis çetesi liderlerinden kripto vurgunu

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in siteyi kapatıp yurt dışına kaçmasından sonra ülkede bu borsalar hakkında ortaya çıkan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin’in faaliyetlerini durdurmasından sonra başlatılan operasyonlarda ilginç bir gelişme meydana geldi. Yakın zamanda İlker Baş da dahil olmak üzere VeBitcoin bünyesinden 4 kişi gözaltına alındı. Sürdürülen çalışmalar sırasında İlker Baş’ın ilk suçunun bu olmadığı anlaşıldı.

İlker Baş ve eşi Güliz Baş’ın daha önce bir yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda bulunmaktan dolayı suçlu bulundukları ortaya çıktı. Karardan sonra tutuksuz yargılandıkları öğrenilen çift, borsaları araştırmadan yatırım yapan yatırımcılara acı bir ders oldu.