BepiColombo uzay sondasıyla yapılan gözlemler, Venüs'ün atmosferinden önemli oranda karbon ve oksijenin uzaya salındığını ortaya çıkardı.

Güneş Sistemi'ndeki komşularımızdan olan Venüs, çıplak gözle bile görebildiğimiz bir gezegen. Geçmişte bir çevre felaketi yaşayarak bugünkü hâlini almış olan Venüs'ten çok yoğun bir gaz çıkışı olduğu tespit edildi. Merkür'e gönderilen BepiColombo sondasının Venüs'ün etrafından geçerken yaptığı ölçümler bu durumu ortaya çıkardı.

Venüs'ün atmosferindeki gazların neden uzaya dağıldığına dair henüz kesin bir açıklama yok ancak bilim insanları, bu durumun nedeni hakkında az çok bir fikre sahip. Şimdi gaz çıkışlarını inceleyerek bu ilginç gezegenle ilgili daha fazla bilgi de ortaya çıkarılabilir.

Venüs'ün manyetik alanı atmosferi tutamıyor

Dünya'nın atmosferini oluşturan gazlar neden uzaya savrulup gitmiyor? Bizim gezegenimizin kabuğu altında lavlar ve o lavların içinde de ergimiş metaller var. Bu metaller hem hareket edip hem de enerjiye maruz kaldıkça bir çeşit Faraday Kafesi oluşturuyor ki biz bunu dünyanın manyetik alanı olarak biliyoruz. Bu kafes, atmosferdeki gazların da kaçmasının önünde bir engel oluşturuyor.

Öte yandan Venüs'ün çekirdeği daha soğuk ve hareketsiz. Bu da gezegenin daha zayıf ve daha düzensiz bir manyetik alan oluşturmasına neden oluyor. Gezegenin yüzeyinin de çok sıcak olduğunu ve yüksek ısıda atomların daha yüksek enerjili ve hareketli olduklarını göz önüne aldığımızda bu kaçışlar daha olası hâle geliyor.

Araştırmacılar, Venüs'ün atmosferindeki parçacıkların nasıl uzaya saçıldığını anlamanın, gezegenin atmosferinin nasıl değiştiğini ve gezegendeki suyun nasıl kaybolduğunu çözmenin önemli bir adımı olduğunu ifade etti.

Araştırma, Nature Astronomy'de yayımlandı.