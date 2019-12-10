iPhone veya Android'deki stok video oynatıcı uygulamalar, farklı formatlardaki videoları açarken sıkıntı çıkartabiliyor. Bu tarz durumlarda kullanabileceğiz, 4K videoları bile izlemenizi sağlayan en iyi Android ve iOS uyumlu medya oynatıcı uygulamalarını derledik.

Telefonlarımızda hazır şekilde gelen video oynatıcılar ne yazık ki kısıtlı. Yüksek boyutlu videolar, farklı formatlar bu uygulamalar ile açılmıyor. Ayrıca özellik açısından da çok zengin değiller. Android ve iOS’un uygulama dünyasında, bu isteklerimizi karşılayacak birçok uygulama bulunuyor.

Güvenilir kaynaklardan edindiğiniz sürece bu tarz uygulamaları kullanmanız, telefonunuza herhangi bir zarar vermiyor. Birazdan göreceğimiz liste içerisinde, uygulamaların Android ve iOS indirme bağlantılarını da vereceğiz. Uygulamaları indirmek isterseniz, telefonunuzun işletim sistemine uygun video oynatıcı indirme bağlantısına tıklayarak mağazaya gidebilirsiniz. Gelin şimdi en iyi Android ve iOS video oynatıcı uygulamalarına bakalım.

En iyi video oynatıcıları (Özet Liste):

MX Player

VLC Player

FX Player

PlayerXtreme Media Player

XPlayer

KM Player

OPlayer Lite

nPlayer Lite

CnX Player

Video oynatıcı

MX Player:

Yapımcı: MX Media & Entertainment

Boyut: 30 MB

Puan: 4,5/5

En popüler medya oynatıcı uygulamalarının başında gelen MX Player, kullanıcılara keyifli bir deneyim ve birçok özellik sunuyor. En başında uygulama kendi içerisinde donanım hızlandırma özelliğine sahip. Böylece en kaliteli videoları bile sorunsuz bir şekilde oynatmaya olanak sağlıyor. Bunun dışında video oynatılırken yakınlaştırma ve sağ-sol yapma özellikleri de var.

Orjinal film ve dizi satın alanlar da bu uygulama içerisinden izleyebiliyor. Uygulama altyazıyı destekliyor. Hatta altyazıda kaçırdığınız bir yer varsa geri alabiliyorsunuz. Sunduğu zengin ve kullanışlı özellikleriyle en iyi video oynatıcı uygulamaları listesinde zirve sıraları kesinlikle hak ediyor. Uygulama bugüne kadar zaten 500 milyondan fazla kez indirildi.

MX Player indir (Android - iOS):

MX Player APK indir:

VLC Player:

Yapımcı: Videolabs

Boyut: 27 MB

Puan: 4,4/5

Bilgisayar video oynatıcıları içerisinde de popüler olan VLC, artık mobil cihazlarımız içerisinde de popüler olmayı başardı. Mobil video oynatıcıları arasında kullanıcıya en fazla özellik sunan uygulamalar arasında yer alıyor. Video izlerken ekolayzer ayarı, çeşitli filtreler de içeriyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamanın en iyi yanlarından biri de içerisinde hiç reklam olmaması.

Uygulama ile bilgisayarınızda yer alan video ve ses dosyalarının yanı sıra, bağlı olduğunuz ağ üzerinden de oynatma yapabiliyorsunuz. Ayrıca bilgisayar sürümünde olduğu gibi DVD ISO formatını da destekliyor. Video boyutunu ayarlama, yakınlaştırma ve çok kanallı ses dosyalarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu kadar özellik saydıktan sonra altyazı desteği verdiğini söylememize hiç gerek yok.

VLC indir (Android - iOS):

VLC APK indir:

FX Player:

Yapımcı: FIPE Labs Co. Ltd.

Boyut: 32 MB

Puan: 4,4/5

Yüksek kalite video izlemek isteyenlerin uğrak noktası diyebiliriz. Full HD videoların yanı sıra 4K(Ultra HD) videoları da destekliyor. FX Player mp4, AVI, 3GP vb. neredeyse tüm ses formatlarını destekliyor. Aynı durum MP3, MIDI ve AAC gibi video formatları için de geçerli. Ek olarak uygulama içerisinden oynattığınız bir videoyu, chromecast özelliği ile aynı ağda bulunan televizyonda gösterebiliyorsunuz.

FX Player indir (Android):

FX Player APK indir:

PlayerXtreme Media Player:

Yapımcı: Xtreme Media Works

Boyut: 31 MB

Puan: 3,7/5

Sırada bir garip uygulama var. Android kullanıcılarının zaman zaman ortaya çıkan bug’lar nedeniyle düşük puan verdiği ama iOS kullanıcılarının çok sevdiği bir uygulama. Aslında bir video oynatıcısında ne isterseniz içerisinde var; 4K oynatma, altyazı desteği, neredeyse tüm formatları desteklemesi ve ekolayzer. Hatta uygulama gürültülü ortamlarda daha iyi duymanız için sesi otomatik düzeltiyor.

PlayerXtreme indir (Android - iOS):

PlayerXtreme APK indir:

XPlayer:

Yapımcı: InShot Inc.

Boyut: 13 MB

Puan: 4,7/5

Tüm video formatlarını destekleyen XPlayer, bugüne kadar Android platformunda 10 milyondan fazla indirildi. Puan olarak da baktığımızda kullanıcıların fazlasıyla beğendiği uygulama gece modu, hızlı arayüz ve chromecast(TV’de yayınlama) özelliklerini de içeriyor. XPlayer şu an için maalesef sadece Android platformu için var. iOS kullanıcıları uygulamayı kullanamıyorlar.

XPlayer indir (Android):

XPlayer APK indir:

KM Player:

Yapımcı: PANDORA.TV

Boyut: 24 MB

Puan: 4,4/5

10 milyon üzeri indirilen bir başka medya oynatıcı uygulaması KM Player. Tüm video formatlarını destekleyen uygulama, Google Cloud, SD kart ve YouTube ile de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Uygulamada ayrıca dans eğitim videoları izleyenler için ayna fonksiyonu da bulunuyor. Videoyu ayna modunda çalıştırarak hareketleri daha rahat algılamanızı sağlıyor. Ayrıca bir de gece modu bulunuyor.

KM Player indir (Android - iOS):

KM Player APK indir:

OPlayer Lite:

Yapımcı: OLIMSOFT

Boyut: 46 MB

Puan: 4,4/5

Diğer uygulamalar gibi tüm video formatlarını destekleyen OPlayer, 8 yıldır geliştirilme aşamasında olan popüler bir video oynatıcı. Uygulama içerisinde chromecast, altyazı, gece modu, bölünmüş ekranda veya arka planda video oynatma özellikleri bulunuyor. Ayrıca uygulama donanımı daha hızlı kullanabilmeniz için donanım hızlandırma hizmeti de veriliyor.

OPlayer Lite indir (Android - iOS):

OPlayer APK indir:

nPlayer Lite:

Yapımcı: Newin Inc.

Boyut: 79 MB

Puan: 3,8/5

iOS sürümü ücretsiz olan uygulama, Play Store’da pro sürüm olarak 16,99 TL’ye satılıyor. Bu nedenle Android kullanıcıları tarafından fazla kullanılmasa da iOS kullanıcıları arasında popüler bir uygulama. Ağ(network) geliştirmeleri sayesinde farklı cihazlarınızdaki videoları da oynatmaya olanak sağlayan nPlayer Lite, arayüz ve video kontrolü açısından da fazla imkan sağlıyor.

nPlayer Lite indir(Android - iOS):

CnX Player:

Yapımcı: PathWin Software Private Limited

Boyut: 24 MB

Puan: 3,8/5

Full HD ve Ultra HD(4K) video oynatma özelliği bulunan CnX Player, videolarınızı izlerken reklam çıkarmayan sayılı uygulamalardan biri. Yapımcı şirketin en iddialı olduğu konulardan biri de pil tasarrufu. Diğer uygulamalara göre şarjınızın daha geç azalacağı iddia ediliyor. Ayrıca bir de bulunduğunuz ortama göre veya zevkinize göre ayarlayabileceğiniz doygunluk özelliği de uygulamada var.

CnX Player indir(Android - iOS):

CnX Player APK indir:

Video oynatıcı:

Yapımcı: Recorder & Music

Boyut: 7,3 MB

Puan: 4,6/5

Son olarak Play Store’da son derece popüler ve yaygın kullanılan bir uygulamaya bakalım. İsmi de direkt olarak video oynatıcı olan uygulama tamamen ücretsiz ve 10 milyondan fazla indirmeye sahip. Kullanıcı yorumlarının büyük bir çoğunluğu da basit ve çok kullanışlı olduğunu gösteriyor. Ekolayzer sistemi en gelişmiş uygulamalardan biri. Ayrıca bass boost özelliği de var.

Uygulamayı arka planda oynatabilir, sadece müzik çalmak için kullanabilirsiniz. Altyazı desteğinin de olduğu uygulamada birçok video formatını da destekliyor. Uygulamada HD, Full HD ve Ultra HD(4K) videoları hiç sıkıntı yaşamadan oynatabilirsiniz. Video izlemek istemeyenler de gelişmiş ses ayarlama sistemi ile satın aldıkları müzikleri rahatlıkla dinleyebilirler.

Video oynatıcı indir (Android - iOS):

Video oynatıcı APK indir:

Android ve iOS için en iyi 10 video oynatıcı uygulamaları derledik. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamalar ile satın aldığınız dizi ve film videolarını da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun video oynatıcısını beğenmiyorsanız, kendi çektiğiniz videoları da bu uygulamalarla izleyebilirsiniz. Sizin de önereceğiniz farklı uygulamalar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.