Vikinglerin, Grönland'ı Neden Terk Ettikleri Ortaya Çıktı

Tarihteki en ilginç uygarlıklardan bir tanesi de kuzey enlemlerinde yaşamayı tercih eden Vikinglerdir. Bu ırka dair gizemini uzun süredir koruyan şeylerden bir tanesi Grönland'ı neden terk ettikleriydi ancak yapılan son araştırmayla bunun da cevabı bulunmuş olabilir.

Northwestern Üniversitesi Dünya ve Gezegen Bilimi Departmanında iklim bilimci olan Yarrow Axford, yaptığı çalışmalarda Arktik bölgedeki ve alp dağlarındaki dalgalanmalara odaklanıyor. Axford, geçtiğimiz sene yayınladığı araştırmasında ise uzun süredir merak edilen bu konu üzerinde çalıştı.

45 yaşındaki doçent doktor, geçtiğimiz sene yayınladığı araştırmada, tarihte dünyanın kuzey enlemlerinde yaşamış olan Vikinglerin, 1450 yılında Grönland'dan bir anda yok olması üzerine odaklandı. Chicago Business da Axford ile yayınladığı araştırma üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.

Vikingler, Grönland'ı neden terk etti?

Axford, bu araştırma için bölgedeki eski yerleşim yerlerinden bir tanesinin yakınlarında bulunan bir çamur gölünde çalışıklarını ve Vikinglerin bu bölgeye yerleştikleri dönmemde, bu bölgenin görece sıcak olduğunu dile getirdi. Araştırmacı, sıcaklıkların bölgedeki yerleşkelerin çökmeye başlamasıyla birlikte düşmeye başladığını da dile getirdi.

Tüm bunlar göze alındığında Vikinglerin, Grönland'ı terk etmelerinin sebebi iklim gibi dursa da Yarrow Axford'a göre bu, sebeplerden sadece bir tanesi. Araştırmacı, bölgedeki yaşamın diğer sebepler nedeniyle de zorlaşmaya başlamış olabileceğini ifade etti. Axford, bu konuya örnek olarak ise Avrupa'da yaşanan hastalıkların ve sosyal değişimlerin ticareti kesintiye uğratmış olabileceğini söyledi.

Bu antik Nordik ırka dair bilinen bir diğer ilginç bilgi de Vikinglerin, yeni kıtaya yeni Amerika kıtasına Cristof Kolomb'dan önce ulaşmış olmaları. Vikinglerin inançlarına dair bilinen şey ise klasik German tanrılarına taptıkları ancak diğer German mitolojilerinin aksine Vikingler de Loki gibi figürler de bulunuyor.