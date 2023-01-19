Vikipedi, 11 yıl sonra ilk kez büyük tasarım değişiklikleri gerçekleştirdi. Çevrimiçi ansiklopedinin yeni tasarımı, artık çok daha kolay kullanıma imkan tanıyor.

Dünyanın en popüler bilgi kaynaklarından bir tanesi olan Vikipedi için devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Çevrimiçi ansiklopediyi daha kullanılabilir bir hale getirmek için bir süredir yeni bir tasarım üzerinde çalışan geliştirici ekip, bugün itibarıyla Vikipedi için yeni bir arayüz yayınladı. 11 yıl sonra ilk kez değişiklik yapılan arayüz, artık görselliğe daha fazla odaklanıyor.

Aslına bakacak olursak Vikipedi'nin tasarımı yeniden yaratılmadı. Ancak yapılan çalışmalar, platformu çok daha kolay kullanılabilir bir hale getirdi. Artık bir makaleye girildiğinde çok daha sade görünen bir "İçindekiler" bölümü kullanıcıyı karşılayacak. Ayrıca dil değiştirme işlemi de şimdi çok daha kolay. Gelin hep birlikte Vikipedi'deki yeni tasarım detaylarına bakalım.

Aradığınız terimle ilgili küçük fotoğraflar göreceksiniz

Vikipedi'deki en büyük tasarım yeniliklerinden bir tanesi, sayfanın en üst bölümünde yer alan arama sekmesi ile ilgili. Bundan sonra bir terim arandığında, ilk harfe basıldığı an itibarıyla önerilen başlıklar gösterilecek. Üstelik bu başlıkların sol tarafında küçük görseller yer alacak.

"İçindekiler" bölümü sizi takip edecek

Kullanıcılar, Vikipedi'nin sol kısmında oldukça sade yapıdaki bir İçindekiler bölümü görecekler. Üstelik bu bölüm, kullanıcıyı takip edecek. Bu sayede bir başlıktan başka bir başlığa geçiş yapmak için mouse ile kaydırma yapmaya gerek olmayacak. Böylelikle Vikipedi kullanımı kolaylaşmış olacak.

Vikipedi, aynı makaleyi farklı dillerde sunabilen bir yapıya sahip. Kullanıcılar, eskiden de aynı makalenin farklı dillerdeki versiyonlarını görebiliyorlardı. Şimdiyse bununla ilgili ufak bir değişiklik oldu. Kullanıcılar, makale başlığının hemen yanında dil seçeneklerini görebilecekler. Böylelikle dil değiştirmek her zamankinden kolay olacak...