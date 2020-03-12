Pek çok kullanıcının bildiği ancak çoğu kimsenin kullanmadığı Vivaldi isimli internet tarayıcısı, etkileyici bir özelliğe daha kavuşuyor. Tarayıcının beta sürümünü güncelleyen geliştirici ekip, Vivaldi'ye dahili bir reklam engelleme eklentisinin geldiğini resmen duyurdu.

İnternet tarayıcıları için geliştirilen reklam engelleme yazılımları, çoğu zaman iyi niyetli oluyor ancak geçtiğimiz dönemlerde, kötü amaçlı yazılım olarak geliştirilen reklam engelleme yazılımlarının olduğu da tespit edildi.

Şimdiyse zaman zaman haberlerimize konu olan internet tarayıcılarından Vivaldi, reklam engelleyici uygulamalar konusundaki tüm soru işaretlerini ve tartışmaları bitirecek bir gelişmeye imza attı.

Vivaldi geliştirici ekibinin, tarayıcının kararlı sürümüne sunacağı özellikleri test ettiği beta sürüm, bugün itibarıyla güncellendi ve söz konusu güncelleme, Vivaldi'ye yerleşik bir reklam engelleyici getirdi. Yani Vivaldi kullanıcıları, ilerleyen dönemlerde hiçbir üçüncü taraf reklam engelleme eklentisine ihtiyaç duymayacaklar.

Vivaldi, kullanıcıların internet ortamındaki gizliliğini koruyabilme odaklı olarak geliştirilmiş olan bir internet tarayıcısı. Geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı bir güncelleme ile kullanıcıların verilerinin toplanmasını engelleyen Vivaldi, entegre reklam engelleyicisi ile de kullanıcılarının güvenliğini sağlama konusunda bir adım daha atmış oldu.

Vivaldi'nin dahili reklam engelleyicisi böyle görünüyor

Geliştirici ekip, Vivaldi'nin son test sürümüne eklediği reklam engelleme özelliğini az önce bahsettiğimiz veri toplanmasını engelleme özelliği ile birleştirdi. Böylelikle kullanıcılar, Vivaldi'nin son kararlı sürümü ile sadece izlenilmekten ya da hem izlenilmekten hem de reklamlardan kurtulabilecekler. Bu özellik, Vivaldi kullanıcıları için daha şeffaf bir internet deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Vivaldi'nin reklam engelleme özelliği şu an için test aşamasında. Geliştirici ekip, bir süre daha bu özelliği test edip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra Vivaldi'nin kararlı sürümünü güncelleyecek ve reklam engelleme özelliğini tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Bu etkili özelliğin Vivaldi'nin kullanım oranını etkileyip etkilemeyeceği ise ancak zaman gösterecek.