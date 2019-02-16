Vivo, Yeni Hızlı Şarj Teknolojisini Test Ediyor

İddialara göre, Çinli telefon üreticisi Vivo yeni bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Henüz resmi olarak açıklanmamış bir bilgiye göre Vivo, yeni bir hızlı şarj teknolojisini test ediyor. 44 watt gücündeki bu teknolojinin bir adı ve logosu da bulunuyor: FlashCharge. 24 Ocak’ta, IPO (Intellectual Property Office) FlashCharge ile ilgili bir patent oluşturdu. İddialara göre Vivo, bu teknolojisini yeni nesil telefonlarında kullanacak.

Kaynaklarıma göre Vivo, ismi Vivo FlashCharge olan 44 watt gücündeki yeni hızlı şarj teknolojisini test ediyor.

Vivo’nun FlashCharge’ının rakipleri Huawei ve Oppo ile çok kısa sürede tam şarja ulaşabilme gibi benzer özellikler taşıması bekleniyor. Şu ana kadar kağıt üzerinde en hızlı şarj Meizu Super mCharge. MWC 2017’de tanıtılan cihaz 55 watt gücündeydi. Cihaz konferansta gösterilse de henüz satışa sunulmuş durumda değil.

Şu an için Vivo’nun kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili bilenenler bu kadar. Eğer ki şirket bu bilgiyi resmi olarak onaylarsa ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler de açıklanacaktır.