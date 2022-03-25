Vivo, İlk Katlanabilir Telefonunu Nihayet Gösterdi

Geçtiğimiz yıl Samsung'un rekoarlar kıran katlanabilir telefon modellerinin ardından, benzer tasarımlara yer veren çok sayıda şirket olmuştu. Bu şirketlere ise bir yeni ismin daha ekleneceği gündemde. Vivo tarafından yapılan bir paylaşımın ardından, şirketin ilk katlanabilir telefonunu çıkartmaya hazırlandığı söylentileri de hız kazandı.

Geçtiğimiz yıl çok sayıda yeni akıllı telefon piyasaya sürüldü. Bu telefonlar içerisinde en çok dikkat çekenlerden bazıları da ‘katlanabilir’ modeller oldu. Bazılarımıza nostaljik gelen ve eskilerin kapaklı telefonlarını anımsatan bu akıllı telefonlar çok sayıda kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Samsung’un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Flip 3 modellerini piyasaya çıkartmasının ardından, pek çok şirkette bu yeni katlanabilir telefon akımına ayak uydurdu. OPPO bu akıma Find N ile katılrken, Honor da gelişen teknolojiye ayak uydurarak Magic V modelini piyasaya sürdü. Bugün ise bir diğer teknoloji devi isim Vivo’nun ilk katlanabilir telefonununa dair beklenen paylaşım sonunda geldi.

Vivo'nun ilk katlanabilir telefonunun ismi Vivo X Fold olabilir

Vivo’nun katlanabilir bir telefon modeli üzerinde çalışmalar yaptığı ve bu konuda yeni adımlar attığı bir süredir konuşuluyordu ancak konuyla ilgili ‘söylentiler’den başka elle tutulur bir şey yoktu. Vivo'nun sıradaki modelinin katlanabilir bir telefon olacağı kesindi bugün ise nihayet Vivo’nun Weibo hesabından ilk katlanabilir telefonuna ait bir görüntü paylaşıldı. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi aslında telefonun modelini net bir şekilde görmüyoruz. Birçok kullanıcı bu görseldeki kelebeğin aslında telefonun katlanma stiline bir gönderme olduğu düşünülüyor. Bu da daha önce katlanabilir telefonlarda görmediğimiz bir şekilde ekranın çapraz bir şekilde katlanabileceği anlamına geliyor. OPPO N Find ve Galaxy Z Fold 3’le benzer bir tasarıma sahip olabilir ancak elimizde bu paylaşım dışında çok bir bilgi yok.

Vivo tarafından henüz resmi bir duyuru ya da lansman tarihi olmamakla birlikte, telefonun ismi de dahil pek çok konuda söylentiler var. Bu söylentilerden bazıları telefonun Vivo X Fold olarak adlandırılacağı ve Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle geleceği yönünde. Henüz elimizde bu fotoğraf dışında görüntüsüyle ilgili pek bir bilgi olmamasına rağmen telefonla ilgili çıkan haberlerin pek çoğunda ekranının 6.53 inç olacağı ve QHD+ çözünürlükte 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca yine aynı klasmandaki çok sayıda akıllı telefonda gördüğümüz gibi, bu telefonda da 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 4.600mAh pil desteğiyle kullanıcıların pil sorunlarına da önem verileceği iddia ediliyor.

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi telefona verilecek isim de dahil olmak üzere, çok sayıda söylenti var. Özellikle Vivo’nun Weibo hesabından paylaşılan bu görselle birlikte söylentiler de büyük bir hız kazandı. Şirketin bu yeni katlanabilir telefonu şimdiden sosyal medyada çok sayıda kullanıcının ilgisini çekmeyi başardı. Vivo'nun bu telefonla Galaxy'nin benzer modellerine rakip olup olamayacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz.