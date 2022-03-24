Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor: Flex Note!

Samsung'un üç yeni katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bunlardan ikisinin Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold serisinin yeni üyesi olduğu aşikar. Ancak üçüncü modelin yepyeni bir cihaz olarak duyurulacağı ifade ediliyor. Peki Samsung'un yeni katlanabilir telefonu nasıl görünecek?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha çok Samsung içerikli paylaşımlar yapan Hollanda merkezli internet sitesi GalaxyClub tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung, katlanabilir ekranlı telefon ürün gamını genişletmek için kolları sıvadı. Şirketin 3 yeni model üzerinde çalıştığı ve bunlardan bir tanesinin yepyeni bir telefon olacağı iddia ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Samsung'un üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı telefonlar, "B4", "Q4" ve "N4" olarak isimlendiriliyorlar. Bunlardan B4 ve Q4'ü zaten tahmin edebiliyoruz. Şirket, daha önce piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold serisi telefonlarda B ve Q kodlarını kullanmıştı. Bu gelişmelerden, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4'ün yolda olduğuna artık emin olabiliriz. Peki N4 kodlu telefon nasıl olacak?

Galaxy Note serisi yeni formuyla mı karşımıza çıkacak?

Samsung, resmi internet sitesinde bazen konsept tasarımlar paylaşıyor. Yukarıdaki fotoğraf da şirketin katlanabilir ekranlı son konsept modellerinden bir tanesi olan "Flex Note". İşte Samsung'un N4 olarak kodlanan ve üretim aşamasına geçtiği iddia edilen telefon Flex Note olabilir. Şirket belki de artık üretmeyeceğini açıkladığı Galaxy Note serisi telefonlarını yepyeni bir form faktörü ile karşımıza çıkaracaktır. Ancak bu noktada kesinleşmiş hiçbir bilgiye sahip değiliz.

Samsung'un üzerinde çalıştığı gizemli akıllı telefon için en güçlü aday Flex Note formu olsa da şirketin katlanabilir ekranlarla ilgili çalışmaları küçük çaplı değil. Şirketin sarılabilir OLED ekranlar ürettiği de zaten bizzat Samsung tarafından açıklandı. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak, Samsung hayranlarını oldukça hareketli bir dönemin beklediğini söyleyebiliriz. N4 kodlu telefon, önümüzdeki dönemlerde yepyeni gelişmeler ile mutlaka karşımıza çıkacaktır...