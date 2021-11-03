Samsung, Yeni Galaxy Z Flip3/Fold 3 Reklamı Yayınladı

Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonları için yayınladığı tanıtım videosunda Google ile olan uyumluluğunu gösterdi.

Samsung’un geçtiğimiz ağustos ayında tanıttığı ve katlanabilir telefonlarda en sonunda büyük bir gelişme görmemizi sağladığı telefonları Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3, başarılı bir şekilde kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor. Cihazlar, katlanabilir telefonların getirdiği zorluklardan biri olan arayüz uyumluluğunu da Google ile Samsung arasında yapılan çalışmalar sayesinde büyük oranda hissettirmiyor bile.

Samsung ve Google arasındaki ilişki her geçen gün güçlenmeye devam ederken bugün, Samsung tarafından bir tanıtım videosu yayınlandı. Son model katlanabilir telefonlar için yayınlanan videoda Samsung ve Google’ın elde ettiği uyum gözler önüne serildi. Video, uygulamaların ekrana göre nasıl konumlandırıldığına odaklanıyordu.

Samsung’un Google uyumluluğuyla hava attığı video:

“Gelecek açığa çıkıyor.” başlıklı video, ilk olarak Galaxy Z Fold3’ün yeteneklerini göstermekle başlıyor. YouTube üzerinden açılan video, telefon stand moduna alınarak ekranın yarısında izlenebiliyor. Ardından çoklu görevlerin işlevselliğini göstermek için bir kişi, aynı anda telefon görüşmesi yapıyor, belge okuyor ve haritadan yön bakıyor.

Videonun ikinci kısmındaysa Samsung Galaxy Z Flip3 devreye giriyor. Yine stand modunun gösterilmesiyle başlayan videoda içerik üreticileri, dans ettikleri videoyu telefon stand modundayken çekiyor. Sonrasındaysa yine stand modunda görüntülü görüşme yapılıyor. Telefonların yeteneklerinin gösterildiği video da böylelikle sonlanıyor.