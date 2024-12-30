vivo'nun Apple Vision Pro'ya direkt rakip olacak bir karma gerçeklik gözlüğü geliştirdiği iddia edildi.

Apple’ın 3500 dolarlık aşırı pahalı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun gelmesinin ardından bu alandaki yatırımların iyice arttığını görüyorduk. Birçok farklı teknoloji devi; artırılmış, karma veya sanal gerçeklik türlerinde cihazlar geliştiriyorlardı. Örneğin Samsung’un da önümüzdeki ay bu tarz bir başlıkla karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

Çin’den gelen yeni bir sızıntı, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız vivo’nun da bu sektöre girmeye hazırlandığını öne sürdü. İddiaya göre şirket, Apple Vision Pro’ya direkt rakip olacak bir başlık geliştiriyor.

Eylül 2025’te tanıtımı gerçekleşebilir

Doğru çıkan sızınıtlarıyla bildiğimiz Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda vivo’nun bu tarz bir cihaz çıkaracağını öne sürdü. Çinli teknoloji devinin, ilk prototipi Eylül 2025 civarlarında tanıtacağını da ekledi.

İddiaya göre bu cihaz, karma gerçeklik türünde bir başlık olarak karşımıza çıkacak. Yani tıpkı Apple Vision Pro gibi olacak diyebiliriz. Hem gerçek hayatla entegre edilen sanal unsurlar içerecek hem de kullanıcıyı direkt olarak tamamen sanal ortamlara götürebilecek. Ayrıca Apple’ınki gibi göz takibi desteğine sahip olacağı da belirtilmiş. Gelişmiş oyun desteğiyle geleceği de söyleniyor. vivo'nun amacı, oyun desteğiyle Vision Pro’nun önüne geçmekmiş.

Cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. vivo'yu uygun fiyatlı cihazlar satan bir şirket olarak biliyoruz. Bu yüzden karma gerçeklik gözlüğü de daha bütçe dostu bir fiyatla gelebilir. Eğer bunu başarabilirse 3.500 dolarlık Apple Vision Pro’ya kıyasla çok daha öne çıkan bir cihaz olarak gelme potansiyeli var.