Meta'nın önümüzdeki yıl tanıtacağı Ray-Ban akıllı gözlüklerine ekran ekleyeceği iddia edildi.

Meta, Ray-Ban ile iş birliğiyle geliştirdiği oldukça başarılı diyebileceğimiz akıllı gözlüklere sahipti. Ancak bu gözlüklerin yapabildikleri sınırlıydı. Kamerasıyla fotoğraf ve video çekme, telefonunuzdan müzik açma gibi işlevleri yerine getirme ve yapay zekâ entegrasyonu gibi özellikleri vardı.

Ancak bugün gelen bilgiler, şirketin Ray-Ban akıllı gözlüklerini bir üst seviyeye çıkarmayı planladığını ortaya koydu. Financial Times’ın raporuna göre yakında Meta Ray-Ban gözlüklere ekran eklenecek.

Önümüzdeki yıl tanıtılabilir

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre ekranlı Meta Ray-Ban akıllı gözlükler, önümüzdeki yılın ikinci yarısında resmen tanıtılacak. Bu haber, Google duyurduğu Android XR’ın ardından geldi. Meta’nın, Google ve Samsung'un geliştireceği gözlüğe rakip olmayı amaçlamak istediğini söyleyebiliriz.

Meta Ray-Ban gözlüklere ekran eklenmesi, cihazın artırılmış gerçeklik özellikleri kazanmasını sağlayacak. Böylece kullanıcılar, gözlüğü kullanırken bildirimlerini görüntüleme ve görüntülü görüşme yapmaktan haritadan yol tarifini direkt önünde görmeye kadar gibi birçok farklı işlevi yerine getirebilecekler.

Meta Ray-Ban gözlüklerin hâlihazırda çok iyi görünen günlük kullanıma uygun cihazlar olduğunu biliyoruz. Bu tasarımı ekranlı versiyonunda da sürdürürse gerçekten çok başarılı bir olma potansiyeli var. Çoğu XR/AR gözlüğü, şu anda günlük kullanıma uygun olmadıkları için o kadar tercih edilmiyorlar. Yeni Meta Ray-Ban ile bu durum değişebilir.