Vivo'nun katlanabilir ekranlı telefonu X Fold, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. 11 günü aşkın süre boyunca aralıksız katlanıp açılan ve bu süreçte 300 bin katlama hareketine maruz kalan Vivo X Fold, 270 saat süren canlı yayınla rekor kırmış oldu.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki trendlerinden bir tanesi hiç şüphesiz katlanabilir ekranlar. Bugün pek çok marka katlanabilir ekranlı telefonlarıyla piyasada fark yaratmaya çalışıyor. Katlanabilir ekranlı telefon pazarına son olarak Çinli teknoloji devi Vivo katıldı ve "X Fold" isimli akıllı telefon, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Katlanabilir ekranlı telefonların en büyük sorunu, dayanıklılık. Katlanabilir akıllı telefonların ekranları, standart akıllı telefon ekranlarına kıyasla daha yumuşak ve esnek yapıya sahip olduklarından daha kolay deforma olabiliyorlar. İşte Vivo, bu konuda bir rekora imza attı. Tam 11 gün 6 saat 20 dakika 9 saniye boyunca süren canlı yayın ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren akıllı telefon, bu süreçte 300 bin kez katlama hareketine maruz kaldı ve tüm rakiplerini geride bıraktı. X Fold'un ekranı, yapılan testlerden sonra ilk günkü sağlamlığına sahipti.

Önceki rekor 200 bindi

Guinness Rekorlar Kitabı, daha önce de katlanabilir ekranlı telefonlara ev sahipliği yapmış ve en yüksek dayanıklılığı test etmişti. Vivo'dan önce bu rekor, 200 bin olarak kayıtlara geçmişti. Vivo, bu rekoru çıtayı yüzde 50 yukarı çekerek kırmış oldu.

Üstelik test süreci, başından sonuna dek canlı olarak yayınlandı. 270 saat, 20 dakika ve 9 saniye boyunca devam eden canlı yayın, bir akıllı telefon test sürecinin gösterildiği en uzun yayın oldu. Peki Vivo X Fold, nasıl bu kadar dayanıklı olmayı başardı? Mühendisler, bu akıllı telefonda nasıl bir teknoloji kullandılar da bu seviyeye ulaşmayı başardılar?

Vivo X Fold'un iç tasarımı şöyle görünüyor:

Vivo, katlanabilir ekranlı ilk telefonunda 8.03 inç LTPO AMOLED ekran kullandı. Bu ultra ince ekranı havacılık sektöründe kullanılan teknolojilerle birleştiren mühendisler, sektörde benzersiz olan bir menteşe tasarladılar. Havacılık teknolojilerindeki malzemelerin kullanıldığı bu menteşe, rakiplerinden yüzde 76 daha güçlüydü. Korozyon direncini 21 katına çıkaran menteşe, sahip olduğu orta çerçeve yapısı ile de ekrandaki katlamaya bağlı deformasyonu azaltıyordu.

Vivo'nun Guinness Rekorlar Kitabı rekoru için hazırlanan video:

Şirketin rekor sonrası paylaştığı fotoğraf: