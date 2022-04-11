Vivo'nun İlk Katlanabilir Telefonu Vivo X Fold Tanıtıldı

Samsung’un ardından Vivo da ilk akıllı katlanabilir telefonu olan Vivo X Fold’u resmen tanıttı. Teknik özellikleri bakımından bir amiral gemisi olan Vivo X Fold’un tüm detaylarına gelin beraber bir göz atalım.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefon furyasına bir marka daha katılıyor. Çinli teknoloji devlerinden Vivo, bugün gerçekleştirdiği tanıtım ile yeni Vivo X serisini resmen duyurdu. İlk olarak Samsung Galaxy Note serisini aratmayan Vivo X Note’u duyuran şirket, ardından katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold’u da duyurdu.

Vivo X Fold, özellikleri itibarıyla bomba gibi geliyor. Vivo X Fold, UTG cam ile 2K+ katlanabilir büyük cam ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,53 inç FHD+ 21:9 E5 AMOLED bir ekrana sahip. Hem iç hem de dış ekranda ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunan Vivo X Fold’un tüm özelliklerine beraber göz atalım.

Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefonu: Vivo X Fold

Telefonda “iskelet” görevi gören zirkonyum alaşımıyla aynı malzemeden entegre bir yüzer orta plaka bulunuyor. Bu iskelet, bir kuşun kanadını taklit edermişçesine çalışıyor. Şirket, telefon açıldığında orta plakanın yükselerek iç ekranın ortasındaki kırışıklığı "yukarı kaldıracağını" ve böylece yüzeyi daha pürüzsüz hale getireceğini belirtiyor.

Vivo X Fold teknik özellikleri:

Ekran: 120 Hz ekran yenileme hızlı, oyunlarda 140 Hz dokunma algılama hızlı 8,03 inç (2160 x 1916 piksel) 2K + E5 AMOLED LTPO ekran

120 Hz ekran yenileme hızlı, oyunlarda 140 Hz dokunma algılama hızlı 8,03 inç (2160 x 1916 piksel) 2K + E5 AMOLED LTPO ekran İkinci Ekran: 120 Hz ekran yenileme hızlı, oyun modunda 240 Hz dokunma algılama hızlı, Corning Gorilla Glass Victus korumalı 6,53 inç (2520 × 1080 piksel) FHD+ E5 AMOLED ekran

120 Hz ekran yenileme hızlı, oyun modunda 240 Hz dokunma algılama hızlı, Corning Gorilla Glass Victus korumalı 6,53 inç (2520 × 1080 piksel) FHD+ E5 AMOLED ekran İşlemci: Snapdragon 8. Nesil 4nm yonga seti ve Adreno 730 GPU

Snapdragon 8. Nesil 4nm yonga seti ve Adreno 730 GPU RAM: 12 GB LPDDR5

12 GB LPDDR5 İşletim Sistemi: Android 12 temelli OriginOS Ocean

Android 12 temelli OriginOS Ocean Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.600 mAh

Vivo X Fold fiyatı:

Vivo X Fold’un 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı modelinin fiyatı resmi olarak 8.999 yuan, yani 1412 dolar etiketiyle satışa sunuldu. Bu da vergisiz olarak 20.745 TL’ye tekabül ediyor. Vivo X Fold’Un 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı modelinin fiyatı ise 9.999 yuan, yani 1.570 dolar. Bunun vergisiz fiyatı ise 23.067 TL’ye tekabül ediyor. Siz Vivo X Fold hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.